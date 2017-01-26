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2
26 Января 2017
Общество
Пенза: Демократия на уровне шепота
0
26 Января 2017
Культура
Исторический момент: собственная валюта Пензы
1
25 Января 2017
Политика
Мысли с губернаторской планерки: миллиарды на дороги и выговор депутатам
0
25 Января 2017
Общество
Портрет отца. Пожарный Александр Оболенский: «Главное — делать то, что ты любишь»
8
24 Января 2017
Политика
Кто танцевал девочек на выборах?
5
23 Января 2017
Общество
Про футбол и самолёты, или кто хочет подставить губернатора
10
23 Января 2017
Экономика
Пензенская глубинка: приедет ли барин?
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24 февраля 2017 19:00 БИ-2. «Квартирник (акустик...
25 апреля 2017 19:00 Сплин

О доступности медицинской помощи на периферии
26 Января 2017
Общество
О доступности медицинской помощи на периферии
Под таким понятием, как доступность медицинской помощи, подразумевается возможность получения пациентом таковой вне зависимости не только от социального статуса или уровня благосостояния, но и места проживания. Вот о том, насколько доступна медпомощь в Пензенской области в зависимости от определенного места проживания, и хотелось бы упомянуть.
Зимин С.
8
Пенза: Демократия на уровне шепота
26 Января 2017
Общество
Пенза: Демократия на уровне шепота
Есть в наши дни такой институт публичной власти, как публичные слушания. Направлена его деятельность на то, чтобы некоторые процедуры проходили максимально открыто. Напоминают они старославянские вече — старинную форму прямой демократии, служащую  для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни.
Мокрецова Н.
12
Исторический момент: собственная валюта Пензы
26 Января 2017
Культура
Исторический момент: собственная валюта Пензы
Чувствуется, что сегодня придется пролить немного елея на головы патриотов Пензенского края. Потому что, углубляясь в хроники, понимаешь, что Пенза и события из её истории — не так уж ординарны, как может показаться большинству граждан.
Гарин П.
7
Мысли с губернаторской планерки: миллиарды на дороги и выговор депутатам
25 Января 2017
Политика
Мысли с губернаторской планерки: миллиарды на дороги и выговор депутатам
Вчера в областном правительстве состоялось очередное совещание с участием органов исполнительной власти и представителей СМИ
Филиппова С.
13
Портрет отца. Пожарный Александр Оболенский: «Главное — делать то, что ты любишь»
25 Января 2017
Общество
Портрет отца. Пожарный Александр Оболенский: «Главное — делать то, что ты любишь»
Продолжаем рубрику «Портрет отца». Сегодня наш герой — Александр Оболенский, сотрудник МЧС, ведущий праздников и папа троих сыновей.
Мокрецова Н.
22
Бизнес по-росприоднадзоровски: докопаться до истины
25 Января 2017
Общество
Бизнес по-росприоднадзоровски: докопаться до истины
«Пенза-Онлайн» обращается в Росприроднадзор и ЦЛАТИ с запросом по поводу правомерности их деятельности на рынке услуг экологического проектирования.
Чернецов М.
11
Открытая Пенза: обрыв обратной связи?
25 Января 2017
Технологии
Открытая Пенза: обрыв обратной связи?
С конца 2015 года запущен и работает в нашем городе проект «Открытая Пенза», который помогает жителям решать коммунальные проблемы и выдвигать инициативы по улучшению городской инфраструктуры. К сожалению, по истечении года работы у создателей и пользователей портала все чаще возникает ощущение, что эффективное средство коммуникации с чиновниками, к сожалению, работает только на прием. Кажется, ответственным органам не очень интересно сотрудничать с горожанами.
Наумушкина Д.
14
Не надо ля-ля
25 Января 2017
Культура
Не надо ля-ля
Отзыв на картину «Ла-Ла Лэнд»
Рудаковский А.
10
Сборная без пензенского хоккеиста не обойдется. В отличие от «Дизеля»
24 Января 2017
Спорт
Сборная без пензенского хоккеиста не обойдется. В отличие от «Дизеля»
Не проводящий на данный момент матчей чемпионата ВХЛ «Дизель», тем не менее, сумел пополнить свою очковую «копилку». При этом, несмотря на не самую лучшую игру и очень скромные результаты в последних матчах, хоккеисты пензенской команды продолжают котироваться достаточно высоко, свидетельством чего является приглашение одного из «дизелистов» в ряды сборной России. Все эти метаморфозы, впрочем, достаточно легко объяснимы.
Зимин С.
52
Пенза: проблема бесконечных очередей и её решение
24 Января 2017
Общество
Пенза: проблема бесконечных очередей и её решение
Каждому из нас регулярно приходится оплачивать различного вида услуги: совершать коммунальные платежи, вносить абонентскую плату за пользование интернетом и телевидением, оплачивать посещение ребенком детского сада и так далее.
Пексимов Н.
17
Кто танцевал девочек на выборах?
24 Января 2017
Политика
Кто танцевал девочек на выборах?
По прошествии четырех месяцев после выборов в Государственную думу РФ, наш портал попытался дать анализ деятельности трех «пензенских» депутатов. И пришел к выводу, что один из них не сделал за это время для области ничего, в отличие от двух других, делавших то же самое.
Денисов М.
18
Внеклассное чтение: Самюэль Бьорк «Я путешествую одна»
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
24 Января 2017
Авторские материалы
Внеклассное чтение: Самюэль Бьорк «Я путешествую одна»
Скандинавский детектив за последнее время практически стал отдельным жанром развлекательной литературы. И каждый раз, когда сталкиваешься с полетом мысли очередного автора из стран, лидирующих в рейтингах ощущения счастья, уровня жизни, комфорта, социальной защищенности, невольно задаешься вопросом о парадоксальности возникновения столь зловещих сюжетов.  
Мажарова Т.
9
Про футбол и самолёты, или кто хочет подставить губернатора
23 Января 2017
Общество
Про футбол и самолёты, или кто хочет подставить губернатора
Пензенский аэропорт не соответствует потребностям города и региона. В ближайшей перспективе это ставит под угрозу наличие у Пензы статуса Базы Команды-участника Чемпионата мира по футболу. На кону участие города в Чемпионате, его имидж, а также многомиллионные инвестиции в городскую инфраструктуру.
27
«Ростелеком» завершил прием заявок на конкурс «Классный интернет»
23 Января 2017
Технологии
«Ростелеком» завершил прием заявок на конкурс «Классный интернет»
Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет», посвященный профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий.
13
Пензенская глубинка: приедет ли барин?
23 Января 2017
Экономика
Пензенская глубинка: приедет ли барин?
Недавно в руки попал номер прошлогодний номер брошюры аналитического агентства «Парето-Центр» с материалом моего товарища по цеху Максима Денисова «Кто спасет пензенское село?»
Гарин П.
24
Пенза забытая
23 Января 2017
Культура
Пенза забытая
Хроника памятных событий из прошлого Пензы и Пензенской области (23 – 29 января)
Сиротин О.
14
Рейтинг новостей недели (16-23 января): новые школа и аэропорт
23 Января 2017
Общество
Рейтинг новостей недели (16-23 января): новые школа и аэропорт
Какими событиями ознаменовались минувшие семь дней
Филиппова С.
21
Сергей Волков: «Я не уфолог»
23 Января 2017
Общество
Сергей Волков: «Я не уфолог»
Сергей Николаевич Волков работает профессором кафедры «Философия» Пензенского государственного технологического университета. Но многие знают его, в первую очередь, как исследователя паранормальных явлений. О его работе, отношении к ярлыку «уфолог» и о том, почему большинство из нас не встречали ни НЛО, ни шаровой молнии, ни привидений, Вы узнаете из нашего интервью.
Чернецов М.
16
Публичные слушания в Пензе: по закону или втихаря?
22 Января 2017
Политика
Публичные слушания в Пензе: по закону или втихаря?
А вы знаете, что в нашем городе периодически изменяют виды разрешенного использования земель? Все процедуры носят исключительно публичный характер, и любой житель города может в них поучаствовать и повлиять на их ход и результат. Только может ли?
Мокрецова Н.
20

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Авторы
«Моя Пенза-Онлайн» .
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Электронная регистратура
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Государственная регистрация брака
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Запись в детские сады
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Расчет денежной компенсации на содержание детей-сирот
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Вопрос-ответ: кадастровая палата
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