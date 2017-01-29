Мини-футболистки пензенской «Лагуны-УОР» продолжают приятно удивлять своих болельщиков и вызывать недоумение у специалистов и экспертов. Очередным поводом для этого стал исход матчей 8-го тура чемпионата России среди женских команд, в которых «Лагуна» встречалась в Санкт-Петербурге с «Авророй».
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29 Января 2017
Последним январским субботним вечером в ККЗ «Пенза» вниманию почтеннейшей публики была представлена постановка Романа Виктюка «Сны Ивана Бездомного» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Что же приснилось Ивану Бездомному, разбиралась корреспондент портала «Пенза-Онлайн».
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29 Января 2017
Сегодня мы оставим Европу и Америку и поговорим о Востоке. Наш новый собеседник — Дарья Киселёва, уехавшая без малого три года назад в Японию.
10
28 Января 2017
Морозы — не повод сидеть дома. «Пенза-Онлайн» расскажет об интересных событиях, которые ждут горожан в ближайшие дни.
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28 Января 2017
Новость о том, как обстоит ситуация с организацией сервиса платных муниципальных парковок публиковалась ранее. К сожалению, ещё один муниципальный сервис, функциональностью которого пользовались жители Пензы, пришёл в упадок – сервис «зеленой волны».
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Замыслы о введении дисциплинарных взысканий и штрафных санкций за выход граждан на работу во время болезни, возникшие у представителей властных структур Пензенской области, не только вызвали оживленные дискуссии в обществе. Они также порождают определенные вопросы относительно степени социальной ответственности, возлагаемой на те или иные структуры, да и на самих граждан тоже.
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27 Января 2017
Не так давно пензенские СМИ опубликовали новость о создании в Пензе Министерства культуры. Г-жа Курдова, нынешний руководитель областного Управления культуры и архива, прокомментировала эту новость весьма обтекаемо, сославшись на «политическую» необходимость «поднять престиж отрасли культуры».
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27 Января 2017
А мы продолжаем нашу рубрику, где ведем разговор с пензенскими предпринимателями. Сегодня у нас в гостях известный ведущий, а по совместительству владелец студии праздничных событий «Merci» Вилен Бедиян.
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27 Января 2017
В нынешнем году в Пензенской области заработает Фонд развития промышленности.
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Паблик «Пенза-Онлайн» разыгрывает 2 комплекта самых популярных книг из собрания Библиотеки Сбербанка!
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Все больше и больше в нашем обществе возникает претензий к школьному обучению. Сам институт пока еще остается традиционным, но методы обучения и воспитания, которые им применяются, уже многие считают архаичными. Форма образования эта изменениями в своей сути порадовать нас не спешит. Остается одно — искать альтернативные формы обучения?
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Последняя информация по случившемуся в Пензе ЧП
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Авария на Пензенской ТЭЦ-1. Последние новости из официальных и неофициальных источников. Комментарии специалистов. Фото и видео с места событий.
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Буквально вчера на портале знаменитого ФСБшника нашего города появился материал, не ответить на который мы не могли. И дело не только в том, что он затрагивает интересы пензенских СМИ. Причина кроется несколько глубже. Типа накипело.
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Под таким понятием, как доступность медицинской помощи, подразумевается возможность получения пациентом таковой вне зависимости не только от социального статуса или уровня благосостояния, но и места проживания. Вот о том, насколько доступна медпомощь в Пензенской области в зависимости от определенного места проживания, и хотелось бы упомянуть.
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Есть в наши дни такой институт публичной власти, как публичные слушания. Направлена его деятельность на то, чтобы некоторые процедуры проходили максимально открыто. Напоминают они старославянские вече — старинную форму прямой демократии, служащую для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни.
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26 Января 2017
Чувствуется, что сегодня придется пролить немного елея на головы патриотов Пензенского края. Потому что, углубляясь в хроники, понимаешь, что Пенза и события из её истории — не так уж ординарны, как может показаться большинству граждан.
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25 Января 2017
Вчера в областном правительстве состоялось очередное совещание с участием органов исполнительной власти и представителей СМИ
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25 Января 2017
Продолжаем рубрику «Портрет отца». Сегодня наш герой — Александр Оболенский, сотрудник МЧС, ведущий праздников и папа троих сыновей.
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25 Января 2017
«Пенза-Онлайн» обращается в Росприроднадзор и ЦЛАТИ с запросом по поводу правомерности их деятельности на рынке услуг экологического проектирования.
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