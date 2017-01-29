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5
29 Января 2017
Общество
Наши за границей. Жизнь в Японии
0
28 Января 2017
Технологии
Почему в Пензе исчезла «зеленая волна»
0
27 Января 2017
Культура
Министерство культуры: новый уровень, новые задачи
2
27 Января 2017
Экономика
Разговор о бизнесе. Вилен Бедиян: «Не ждите денег, они не знают дорогу к вам»
0
27 Января 2017
Экономика
Овес для ломовых лошадок пензенской экономики
7
26 Января 2017
Общество
Новая версия аварии на ТЭЦ-1: взрыва не было
3
26 Января 2017
Общество
Пенза: Демократия на уровне шепота
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24 февраля 2017 19:00 БИ-2. «Квартирник (акустик...
25 апреля 2017 19:00 Сплин

Пензенская «Лагуна» вновь производит фурор
29 Января 2017
Спорт
Пензенская «Лагуна» вновь производит фурор
Мини-футболистки пензенской «Лагуны-УОР» продолжают приятно удивлять своих болельщиков и вызывать недоумение у специалистов и экспертов. Очередным поводом для этого стал исход матчей 8-го тура чемпионата России среди женских команд, в которых «Лагуна» встречалась в Санкт-Петербурге с «Авророй».

Зимин С.
6
Что приснилось Ивану Бездомному
29 Января 2017
Культура
Что приснилось Ивану Бездомному
Последним январским субботним вечером в ККЗ «Пенза» вниманию почтеннейшей публики была представлена постановка Романа Виктюка «Сны Ивана Бездомного» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Что же приснилось Ивану Бездомному, разбиралась корреспондент портала «Пенза-Онлайн».
Мокрецова Н.
10
Наши за границей. Жизнь в Японии
29 Января 2017
Общество
Наши за границей. Жизнь в Японии
Сегодня мы оставим Европу и Америку и поговорим о Востоке. Наш новый собеседник — Дарья Киселёва, уехавшая без малого три года назад в Японию.
Чернецов М.
10
Афиша Пензы. Чем заняться на выходных: увидеть Ван Гога и познакомиться с любителями английского
28 Января 2017
Общество
Афиша Пензы. Чем заняться на выходных: увидеть Ван Гога и познакомиться с любителями английского
Морозы — не повод сидеть дома. «Пенза-Онлайн» расскажет об интересных событиях, которые ждут горожан в ближайшие дни.
Филиппова С.
11
Почему в Пензе исчезла «зеленая волна»
28 Января 2017
Технологии
Почему в Пензе исчезла «зеленая волна»
Новость о том, как обстоит ситуация с организацией сервиса платных муниципальных парковок публиковалась ранее. К сожалению, ещё один муниципальный сервис, функциональностью которого пользовались жители Пензы, пришёл в упадок – сервис «зеленой волны».
Пексимов Н.
15
Не каждый бизнесмен — лекарь
27 Января 2017
Общество
Не каждый бизнесмен — лекарь
Замыслы о введении дисциплинарных взысканий и штрафных санкций за выход граждан на работу во время болезни, возникшие у представителей властных структур Пензенской области, не только вызвали оживленные дискуссии в обществе. Они также порождают определенные вопросы относительно степени социальной ответственности, возлагаемой на те или иные структуры, да и на самих граждан тоже.
Зимин С.
22
Министерство культуры: новый уровень, новые задачи
27 Января 2017
Культура
Министерство культуры: новый уровень, новые задачи
Не так давно пензенские СМИ опубликовали новость о создании в Пензе Министерства культуры. Г-жа Курдова, нынешний руководитель областного Управления культуры и архива, прокомментировала эту новость весьма обтекаемо, сославшись на «политическую» необходимость «поднять престиж отрасли культуры».
14
Разговор о бизнесе. Вилен Бедиян: «Не ждите денег, они не знают дорогу к вам»
27 Января 2017
Экономика
Разговор о бизнесе. Вилен Бедиян: «Не ждите денег, они не знают дорогу к вам»
А мы продолжаем нашу рубрику, где ведем разговор с пензенскими предпринимателями. Сегодня у нас в гостях известный ведущий, а по совместительству владелец студии праздничных событий «Merci» Вилен Бедиян.
Филиппова С.
17
Овес для ломовых лошадок пензенской экономики
27 Января 2017
Экономика
Овес для ломовых лошадок пензенской экономики
В нынешнем году в Пензенской области заработает Фонд развития промышленности.

Денисов М.
14
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
27 Января 2017
Общество
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
Паблик «Пенза-Онлайн» разыгрывает 2 комплекта самых популярных книг из собрания Библиотеки Сбербанка!
18
Семейному образованию в Пензе — быть?
27 Января 2017
Общество
Семейному образованию в Пензе — быть?
Все больше и больше в нашем обществе возникает претензий к школьному обучению. Сам институт пока еще остается традиционным, но методы обучения и воспитания, которые им применяются, уже многие считают архаичными. Форма образования эта изменениями в своей сути порадовать нас не спешит. Остается одно — искать альтернативные формы обучения?
Мокрецова Н.
17
Новая версия аварии на ТЭЦ-1: взрыва не было
26 Января 2017
Общество
Новая версия аварии на ТЭЦ-1: взрыва не было
Последняя информация по случившемуся в Пензе ЧП
Филиппова С.
26
Пенза: авария на ТЭЦ-1: хроника событий
26 Января 2017
Общество
Пенза: авария на ТЭЦ-1: хроника событий
Авария на Пензенской ТЭЦ-1. Последние новости из официальных и неофициальных источников. Комментарии специалистов. Фото и видео с места событий.
Чернецов М.
23
Туалеты вместо театров, или сомнительный рейтинг медиалидера
26 Января 2017
Общество
Туалеты вместо театров, или сомнительный рейтинг медиалидера
Буквально вчера на портале знаменитого ФСБшника нашего города появился материал, не ответить на который мы не могли. И дело не только в том, что он затрагивает интересы пензенских СМИ. Причина кроется несколько глубже. Типа накипело.
Филиппова С.
24
О доступности медицинской помощи на периферии
26 Января 2017
Общество
О доступности медицинской помощи на периферии
Под таким понятием, как доступность медицинской помощи, подразумевается возможность получения пациентом таковой вне зависимости не только от социального статуса или уровня благосостояния, но и места проживания. Вот о том, насколько доступна медпомощь в Пензенской области в зависимости от определенного места проживания, и хотелось бы упомянуть.
Зимин С.
35
Пенза: Демократия на уровне шепота
26 Января 2017
Общество
Пенза: Демократия на уровне шепота
Есть в наши дни такой институт публичной власти, как публичные слушания. Направлена его деятельность на то, чтобы некоторые процедуры проходили максимально открыто. Напоминают они старославянские вече — старинную форму прямой демократии, служащую  для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни.
Мокрецова Н.
26
Исторический момент: собственная валюта Пензы
26 Января 2017
Культура
Исторический момент: собственная валюта Пензы
Чувствуется, что сегодня придется пролить немного елея на головы патриотов Пензенского края. Потому что, углубляясь в хроники, понимаешь, что Пенза и события из её истории — не так уж ординарны, как может показаться большинству граждан.
Гарин П.
18
Мысли с губернаторской планерки: миллиарды на дороги и выговор депутатам
25 Января 2017
Политика
Мысли с губернаторской планерки: миллиарды на дороги и выговор депутатам
Вчера в областном правительстве состоялось очередное совещание с участием органов исполнительной власти и представителей СМИ
Филиппова С.
27
Портрет отца. Пожарный Александр Оболенский: «Главное — делать то, что ты любишь»
25 Января 2017
Общество
Портрет отца. Пожарный Александр Оболенский: «Главное — делать то, что ты любишь»
Продолжаем рубрику «Портрет отца». Сегодня наш герой — Александр Оболенский, сотрудник МЧС, ведущий праздников и папа троих сыновей.
Мокрецова Н.
36
Бизнес по-росприоднадзоровски: докопаться до истины
25 Января 2017
Общество
Бизнес по-росприоднадзоровски: докопаться до истины
«Пенза-Онлайн» обращается в Росприроднадзор и ЦЛАТИ с запросом по поводу правомерности их деятельности на рынке услуг экологического проектирования.
Чернецов М.
19

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«Моя Пенза-Онлайн» .
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Государственная регистрация брака
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Запись в детские сады
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Электронная подпись для торгов
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Расчет денежной компенсации на содержание детей-сирот
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