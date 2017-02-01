Чем хорош Кипр зимой? Он дешев, доступен, слегка прохладен. Он уже не Азия, но еще не совсем Европа. И еще: зимой здесь вы не встретите толп туристов, как летом. Поэтому в любом отеле и лавке к вам отнесутся как к своему главному клиенту. Обслуживание будет неспешным и обстоятельным.

Беляков В.

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