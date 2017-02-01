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1
1 Февраля 2017
Общество
Новая авария на ТЭЦ-1, или провал работы над ошибками
15
1 Февраля 2017
Политика
«Я видела депутата Госдумы»
3
1 Февраля 2017
Экономика
Карим Кузахметов: «СМИ помогут защитить бизнес»
0
31 Января 2017
Пенза offline
Приглашаем на второе заседание Пресс-клуба
2
31 Января 2017
ЖКХ
Авария на ТЭЦ: никому не нужны плохие новости
4
30 Января 2017
Общество
Рейтинг новостей недели: авария на ТЭЦ и горнолыжный курорт
0
30 Января 2017
Политика
Дядя Сиротский, дай миллион!
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24 февраля 2017 19:00 БИ-2. «Квартирник (акустик...

Новая авария на ТЭЦ-1, или провал работы над ошибками
1 Февраля 2017
Общество
Новая авария на ТЭЦ-1, или провал работы над ошибками
Сегодня  стало известно о прорыве на магистральной трубе на территории ТЭЦ-1 , в результате чего без отопления осталось  206 домов.
Филиппова С.
3
Пензенская «Юность» по-прежнему в лидерах
1 Февраля 2017
Спорт
Пензенская «Юность» по-прежнему в лидерах
С полным правом можно констатировать, что по итогам первого этапа чемпионата России среди женских команд второго дивизиона Суперлиги баскетболистки «Юности» ниже второго места в своей группе не опустятся точно. Это стало ясно после матчей, проведенных пензенской командой против основного конкурента.
19
Внеклассное чтение: Вашингтон Ирвинг «Книга эскизов»
1 Февраля 2017
Культура
Внеклассное чтение: Вашингтон Ирвинг «Книга эскизов»
Вслух мы часто критикуем Соединённые Штаты Америки. Куда деваться, главный геополитический конкурент, многолетний соперник в борьбе за звание сверхдержавы. Но разве что совсем закостенелый в своём субъективизме ортодокс откажется признать, что в Америке есть много симпатичного: и в образе жизни, и в технологическом прогрессе, и в культуре.
Чернецов М.
4
«Я видела депутата Госдумы»
1 Февраля 2017
Политика
«Я видела депутата Госдумы»
Похоже, вопрос нашего портала дошел до своего адресата.  Вечером 31 января 2017 года Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также  член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин встретился с пензенскими бизнесменами в Торгово-промышленной палате Пензенской области.
Мокрецова Н.
15
Путешествовать больше и дешевле. Зимний Пафос. Продолжение
1 Февраля 2017
Общество
Путешествовать больше и дешевле. Зимний Пафос. Продолжение
В предыдущем материале я начал рассказ о том, как отправился на Кипр по горящей путевке за 16 тысяч рублей. Местом трехдневного отдыха была выбрана культурная столица Европы-2017 — город Пафос.
Беляков В.
10
Карим Кузахметов: «СМИ помогут защитить бизнес»
1 Февраля 2017
Экономика
Карим Кузахметов: «СМИ помогут защитить бизнес»
Мы побывали на приёме у уполномоченного по защите прав предпринимателей Пензенской области и обнаружили много общего в наших взглядах.
Чернецов М.
8
Приглашаем на второе заседание Пресс-клуба
31 Января 2017
Пенза offline
Приглашаем на второе заседание Пресс-клуба
Напомним, что в ходе первой встречи мы пришли к общему мнению, что хотели бы обсудить ипотечное кредитование и все, что с ним связано.
Беляков В.
9
Пензенские «дизелисты» приступили к заключительной домашней серии
31 Января 2017
Спорт
Пензенские «дизелисты» приступили к заключительной домашней серии
Хоккеисты пензенского «Дизеля» начали матчи своей заключительной домашней серии в рамках регулярного сезона чемпионата ВХЛ. Начали не за здравие.
Зимин С.
56
Авария на ТЭЦ: никому не нужны плохие новости
31 Января 2017
ЖКХ
Авария на ТЭЦ: никому не нужны плохие новости
Слишком часто за последнее время провинциальная Пенза стала появляться в центре внимания федеральных СМИ, причем не по радостным поводам.
20
Постинтернатное сопровождение: научите меня жить
31 Января 2017
Общество
Постинтернатное сопровождение: научите меня жить
Жизненный путь всех детей из детских домов очень похож. В интернате за ними присматривают нянечки и социальные педагоги. В школе —
учителя. В училищах и техникумах — кураторы. Но рано или поздно приходит пора отправиться в самостоятельное плавание. Опека заканчивается, а взрослая жизнь вместо желанных свободы и независимости оборачивается каскадом проблем.
Волчков С.
10
Куда вложить деньги, когда ставки по депозитам падают?
31 Января 2017
Экономика
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Куда вложить деньги, когда ставки по депозитам падают?
На вопросы читателей отвечает руководитель БКС «Премьер» в Пензе Андрей Тарасов
15
Путешествовать больше и дешевле. Зимний Пафос
31 Января 2017
Общество
Путешествовать больше и дешевле. Зимний Пафос
Чем хорош Кипр зимой? Он дешев, доступен, слегка прохладен. Он уже не Азия, но еще не совсем Европа. И еще: зимой здесь вы не встретите толп туристов, как летом. Поэтому в любом отеле и лавке к вам отнесутся как к своему главному клиенту. Обслуживание будет неспешным и обстоятельным.
Беляков В.
10
Рейтинг новостей недели: авария на ТЭЦ и горнолыжный курорт
30 Января 2017
Общество
Рейтинг новостей недели: авария на ТЭЦ и горнолыжный курорт
Самые громкие события ушедшей недели
Филиппова С.
14
Жители коттеджей Пензы выбирают «Интерактивное ТВ» «Ростелекома»
30 Января 2017
Технологии
Жители коттеджей Пензы выбирают «Интерактивное ТВ» «Ростелекома»
Жители коттеджей Пензы, входящих в зону охвата оптической сети связи, активно подключают «Интерактивное ТВ» «Ростелекома». Более 70% пензенских домохозяйств в сегменте частной застройки, подключенных к услугам оператора, предпочли IPTV спутниковому или эфирному телевидению.
10
Струнный квартет «Премьера»: «Неоконченные квартеты» в Пензенской филармонии
30 Января 2017
Культура
Струнный квартет «Премьера»: «Неоконченные квартеты» в Пензенской филармонии
28 января струнный квартет «Премьера» представил в большом зале Пензенской филармонии новую программу под названием «Неоконченные квартеты». Честно говоря, большой зал в качестве площадки стал сюрпризом для пришедших слушателей, но исключительно приятным.
Мажарова Т.
20
365 портретов за 365 дней
30 Января 2017
Общество
365 портретов за 365 дней
В Пензе дан старт новому фотопроекту. О его идее, его создателе и о том, кто и как может принять в нём участие, читатель узнает из нашего нового материала.
Чернецов М.
16
Пенза забытая
30 Января 2017
Культура
Пенза забытая
Хроника памятных событий из прошлого Пензы и Пензенской области (30 января – 5 февраля)
Сиротин О.
16
Дядя Сиротский, дай миллион!
30 Января 2017
Политика
Дядя Сиротский, дай миллион!
На минувшей неделе неожиданно пристальное внимание пензенских информресурсов привлекли их коллеги — Региональное информационное агентство Пензенской области (РИАПО). Впрочем, чего уж тут «неожиданно». Вполне себе ожидаемо. Ибо, во-первых, РИАПО сделано и функционирует на бюджетные средства, а потому прямая обязанность любого СМИ, как представителя интересов общества, интересоваться его эффективностью. А, во-вторых…
Денисов М.
22
Пензенская «Лагуна» вновь производит фурор
29 Января 2017
Спорт
Пензенская «Лагуна» вновь производит фурор
Мини-футболистки пензенской «Лагуны-УОР» продолжают приятно удивлять своих болельщиков и вызывать недоумение у специалистов и экспертов. Очередным поводом для этого стал исход матчей 8-го тура чемпионата России среди женских команд, в которых «Лагуна» встречалась в Санкт-Петербурге с «Авророй».

Зимин С.
49
Что приснилось Ивану Бездомному
29 Января 2017
Культура
Что приснилось Ивану Бездомному
Последним январским субботним вечером в ККЗ «Пенза» вниманию почтеннейшей публики была представлена постановка Романа Виктюка «Сны Ивана Бездомного» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Что же приснилось Ивану Бездомному, разбиралась корреспондент портала «Пенза-Онлайн».
Мокрецова Н.
15

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«Моя Пенза-Онлайн» .
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