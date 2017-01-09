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7 Января 2017
9 Января 2017
Нам стало тесно в рамках «Школы права», и мы готовы к обсуждению самых разноплановых тем.
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9 Января 2017
Пензенцы, хоть сколько-нибудь следящие за своим здоровьем, давно обращают внимание на то, что, даже имея материальную возможность для качественного питания, в нашем городе далеко не так просто приобрести заведомо качественные продукты. Формат сетевых магазинов, которые уже давно захватили господствующие высоты в пензенской рознице, просто не позволяет здоровым продуктам контролируемого происхождения найти дорогу к своему покупателю.
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Мемуарная литература всегда пользовалась повышенным интересом. Если, конечно, за воспоминания принимаются люди интересные и неординарные. В 2016 году в Пензе вышло сразу две книги этого жанра, вызвавших читательский резонанс.
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8 января на сцене большого зала Центра культуры и досуга Пензы состоялся благотворительный спектакль «Да здравствует любовь!» Вырученные средства будут направлены на лечение и реабилитацию детей с церебральным параличом.
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9 Января 2017
Праздники минули, итоги прошедшего года отмечены и подведены, и теперь на свежую голову стоит взглянуть, что приготовил россиянам год наступивший.
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Хроника памятных событий из прошлого Пензы и Пензенской области (9 – 15 января)
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8 Января 2017
Вместо того, чтобы как следует выполнять свои прямые обязанности, госорганы сосредоточились на зарабатывании денег. Как работает система, и почему это возможно – в нашем новом материале.
11
8 Января 2017
Лыжные гонки, спортивное ориентирование, снежные забавы, Рождество Христово. Хронология праздников в картинках.
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8 Января 2017
Приближаются первые рабочие дни нового, 2017 года. А новогодние каникулы вскоре останутся лишь в очередных воспоминаниях. Пока еще не поздно, психологи и психиатры напоминают читателям портала «Пенза-Онлайн» о том, как быстрее всего перестроиться на рабочий лад и выйти из новогоднего «ступора».
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Сотни жителей Пензы встретили Рождество Христово в храмах областного центра в ночь на субботу, 7 января. Литургию в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Торжественные службы пройдут в храмах Пензы и сегодня.
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Уважаемые читатели, коллеги, друзья! Сердечно поздравляем вас со светлым праздником Рождества Христова!
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В прошлом году данный материал получил широкий читательский отклик. Думается, что с повышением внимания к семье Анны Кузнецовой, он и сегодня не потерял своей актуальности.
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7 Января 2017
Cамыми крупными праздниками всегда оставались Новый год и Рождество.
10
7 Января 2017
Как это ни странно, но в Пензе до сих пор издаются книги. Причем не только виртуально - в электронном виде, но и вполне себе в традиционном бумажном виде. И даже вполне приличным тиражом - в 100-200 экземпляров.Мы предлагаем обзор пяти наиболее интересных и вызвавших наибольший читательский резонанс изданий.
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6 Января 2017
В преддверии Рождества, мы решили, что многим нашим читателям будет небезынтересен прошлогодний разговор с иеромонахом Тихоном, ответственным секретарем Краснослободской епархии. Он рассказал нам о значении этого праздника для каждого православного.
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6 Января 2017
Хоккеисты пензенского «Дизеля» активно готовятся к своим первым матчам 2017 года, решающим в «регулярке» чемпионата ВХЛ текущего сезона.
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6 Января 2017
Пензенский драматический театр в разгар новогодних праздников решил порадовать зрителей новым форматом общения. На Малой сцене театра стартовали «Зимние встречи».
10
6 Января 2017
В начале 2016 года мой сын Никита, на тот момент ученик шестого класса одной из пензенских гимназий, в течение одного триместра обучался в международной школе на острове Самуи в королевстве Таиланд. Опыт оказался удачным, и в новом году мы собираемся его повторить.
17
5 Января 2017
Преждевременный, но запоздавший, реквием по самому наглому и независимому глянцевому журналу области
14
5 Января 2017
Желающие прикупить спиртосодержащие препараты приносят громадную прибыль аптекам, а следовательно их хозяевам, производителям и покровителям. В некоторых российских регионах "фанфурики" вообще являются лидерами по выручке от их продаж. Так что в ближайшее время вряд ли что-то существенно изменится.
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