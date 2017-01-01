1
1 Января 2017
0
31 Декабря 2016
0
31 Декабря 2016
4
30 Декабря 2016
5
30 Декабря 2016
2
28 Декабря 2016
4
1 Января 2017
В картинной галерее им. К.А. Савицкого открылся первый вернисаж проекта «Дебют в картинной галерее», в рамках которого предполагается знакомить жителей города с творчеством молодых пензенских художников
3
1 Января 2017
Новый год — это точка отсчета, приближение и наступление которой сопровождается ритуалами, расписанными по минутам. И неважно, что это за точка, и кто её назначил. Главное — это праздник, который нельзя отложить, передвинуть, перенести.
4
31 Декабря 2016
Уважаемые читатели, коллеги, друзья! Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с наступающим 2017 годом и Рождеством!
8
31 Декабря 2016
29 декабря губернатор И. А. Белозерцев вручал государственные и региональные награды жителям города и области, которые в уходящем году показали лучшие результаты в своей профессиональной деятельности.
5
31 Декабря 2016
О самых значимых событиях уходящего 2016 года в общественной жизни Пензы портал «Пенза-Онлайн» поговорил с исполнительным директором Фонда «Гражданский союз» Олегом Шарипковым.
6
30 Декабря 2016
Нас безмерно греет факт того, что по статистике Минпромторга России Пензенская область является лидером в стране по числу бизнес-инкубаторов. В настоящий момент в регионе действуют 14 бизнес-инкубаторов, созданных в 2005-2014 годах. А есть ли прок от этих самых бизнес-инкубаторов? Какова от них отдача? Выполняют ли они возложенные на них функции?
9
Празднование Нового года у нас в обязательном порядке связано с изысканным и обильным застольем. И, конечно, всегда интересно, а что там подали на стол у соседей? Мы решили подсмотреть, что будет на новогодних столах у известных людей города Пензы, являющихся друзьями нашего портала.
15
В преддверии новогодних каникул герои материалов портала «Пенза-Онлайн» и другие хорошие люди нашего города делятся своими воспоминаниями о детстве. И не просто о детстве, а о празднике и главном его герое, которым является Дед Мороз.
11
2017 год объявлен в России Годом экологии. Портал «Пенза-Онлайн» пообщался с председателем Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорем Пантюшовым. О том, что запомнилось в году уходящем, и что планируется предпринять в будущем, — в нашем материале.
7
С какими проблемами чаще всего сталкиваются жители города Пензы в общественном транспорте? Предлагаем ознакомиться с результатами исследования, проведенного студентами Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ.
9
Портал «Пенза-Онлайн» продолжает публикации в рубрике «Портрет отца». Хотелось бы познакомить читателей не только с известными людьми, но и с обычными горожанами, которые являются Отцами с большой буквы. Сегодняшний герой — Дмитрий Сафронкин. Коренной пензенец, выпускник Политехнического института.
11
В последние предпраздничные дни каждый испытывает радостное чувство, что находится на пороге чего-то нового, связывая наступление Нового года с обновлениями, изменениями к лучшему в жизни. Но есть люди, находящиеся в ситуации, когда поводов для оптимизма немного, а проходящие за окном больничной палаты торжества еще больше усугубляют невеселое настроение. Но и в таких случаях есть место празднику.
7
Два дня назад мы публиковали материал Натальи Мокрецовой «В Новый год — в новый дом?», в котором, в том числе, была изложена позиция портала «Пенза-Онлайн» по программе переселения пензенцев из аварийного жилья в микрорайон Заря. Сегодня мы публикуем статью Павла Арзамасцева, чисто субъективное мнение которого, как нам кажется, также имеет право на существование.
16
28 Декабря 2016
Законодательное собрание подвело итоги ежегодного конкурса на лучшее информационное освещение деятельности регионального парламента в СМИ в 2016 году. Победителем конкурса в номинации «Оригинальность подачи» стал корреспондент портала «Пенза-Онлайн» Владислав Беляков.
11
28 Декабря 2016
С каждым новым снегопадом на улицах нашего города множатся «подснежники» — заброшенные или нарочно оставленные в совершенно не приспособленных под автопарковки местах машины. Помимо того, что такие автомобили мешают проезду, они добавляют проблем коммунальным службам, занимающимся очисткой городских улиц от снега.
7
28 Декабря 2016
Решением Пензенской городской думы здание бывшего кинотеатра «Луч» площадью 360 кв.м. окончательно передано в собственность Русской православной церкви. Попытки «кощунников» из фракции КПРФ воспрепятствовать этому провалились. Теперь речь идет о том, чтобы и других за счет городского имущества не обидеть.
10
28 Декабря 2016
Специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции – «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье». Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.
3
28 Декабря 2016
На позитивной ноте завершается 2016-й год для игроков «Лагуны-УОР». После гостевых игр против прямых конкуренток перед новогодним перерывом в чемпионате России по мини-футболу среди женских команд они сумели уйти в отрыв.
29
27 Декабря 2016
Под конец уходящего года принято подводить итоги. Огромное количество нововведений в уходящем году произошло в жилищной сфере. Многие из них не прижились, жизнеспособность других вызывает вопросы. Предлагаем подвести итог деятельности по программе переселения из аварийного жилья.
11
27 Декабря 2016
Дать какое-то формальное определение тому, что такое есть «Младшая Эдда», очень сложно. Это отчасти художественное произведение: некоторые ее части воспринимаются вполне привычно для эпических повествований, но есть в ней и документальная, научная составляющая — немало в книге такого, что рассчитано на получение знаний.
5
Больше статей
ЗаполНИТЕ анкетуСкачать
и станьте волонтером
и станьте волонтером
Полезные сервисы
penzadoctor.ru
школа58.рф
uslugi.pnzreg.ru
uslugi.pnzreg.ru
ca.oep-penza.ru
short-sds.oep-penza.ru
penza-online.ru/communication
penza-online.ru/vakansii/