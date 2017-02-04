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0
4 Февраля 2017
Пенза offline
Второе заседание пресс-клуба: вопросы пензенского рынка недвижимости
0
4 Февраля 2017
Культура
Владимир Бирюков: «Театр может просто умереть»
0
4 Февраля 2017
Общество
Дядя Сиротский, у вас в Беково стреляют!
0
3 Февраля 2017
Экономика
Разговор о бизнесе. Альберт Тютин: «Клиент вырос. Впаривание больше не работает»
0
3 Февраля 2017
Экономика
Как наша область богатеет: Налоговая машина наращивает обороты
0
2 Февраля 2017
Пенза offline
Уже сегодня! Пресс-клуб: все об ипотеке
2
2 Февраля 2017
Общество
Читатели пишут: «О теме, которая не стоит выеденного яйца»
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24 февраля 2017 19:00 БИ-2. «Квартирник (акустик...
12 февраля 2017 11:00 Серебряное копытце

Первенство по боксу среди юношей и девушек. Нужно быть здоровыми!
5 Февраля 2017
Спорт
Первенство по боксу среди юношей и девушек. Нужно быть здоровыми!
1 февраля 2017 года во дворце единоборств «Воейков» были открыты соревнования первенства области по боксу среди юношей и девушек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. Состязание  собрало более 140 юных спортсменов  и спортсменок из городов и районов Пензенской области.
Мокрецова Н.
7
Наши за границей. Зимовка в Таиланде глазами пензенского подростка
5 Февраля 2017
Общество
Наши за границей. Зимовка в Таиланде глазами пензенского подростка
В январе портал «Пенза-Онлайн» опубликовал материал «Как мой сын постигал толерантность в международной школе на острове Самуи». Он вызвал много откликов у читателей. И мы решили взять интервью у самого 13-летнего Никиты Клочихина, который и сейчас с семьей находится на Самуи. Разумеется, сделано это с согласия родителей мальчика.
Беляков В.
13
Хотят ли пензенские «дизелисты» в плей-офф
5 Февраля 2017
Спорт
Хотят ли пензенские «дизелисты» в плей-офф
Как хоккеисты пензенского «Дизеля» умеют играть против непосредственного соискателя места среди участников битвы за Кубок Братины, болельщики «желто-синих» узнали в третий день последнего зимнего месяца.

Зимин С.
18
Второе заседание пресс-клуба: вопросы пензенского рынка недвижимости
4 Февраля 2017
Пенза offline
Второе заседание пресс-клуба: вопросы пензенского рынка недвижимости
Вчера в коворкинге «Среда» состоялось второе заседание пресс-клуба, посвященное состоянию ипотечного кредитования и рынка недвижимости в Пензенском регионе.
Филиппова С.
16
Владимир Бирюков: «Театр может просто умереть»
4 Февраля 2017
Культура
Владимир Бирюков: «Театр может просто умереть»
В этом году в нашем городе на стыке двух холодных зимних месяцев в театре «Кукольный дом» снова премьера: спектакль для взрослых по пьесе популярного современного драматурга  Николая Коляды  — «Попугаи и веники».
Мажарова Т.
15
Быть ли уникальной коллекции украшением музея пензенского спорта
4 Февраля 2017
Спорт
Быть ли уникальной коллекции украшением музея пензенского спорта
Началась работа по созданию музея регионального спорта. Об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящим 5 февраля в Пензенской области праздничным мероприятиям по случаю 70-летия отечественного хоккея, сообщил глава регионального минспорта Григорий Кабельский. Однако возникают вопросы относительно того, смогут ли быть там выставлены экспонаты самой уникальной, пожалуй, в регионе коллекции.
Зимин С.
11
Дядя Сиротский, у вас в Беково стреляют!
4 Февраля 2017
Общество
Дядя Сиротский, у вас в Беково стреляют!
На нашу публикацию, посвященную вопросу целесообразности расходования бюджетных средств региональным Департаментом СМИ, как мы и ожидали реакции не последовало. Зато на сайте РИАПО появились тревожные известия из Бековского района области. Департамент СМИ никак на это не реагирует…
Денисов М.
12
«Ростелеком» стал партнером федеральной акции «Классного журнала» «Мой вопрос Президенту!»
3 Февраля 2017
Технологии
«Ростелеком» стал партнером федеральной акции «Классного журнала» «Мой вопрос Президенту!»
«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал».
5
Разговор о бизнесе. Альберт Тютин: «Клиент вырос. Впаривание больше не работает»
3 Февраля 2017
Экономика
Разговор о бизнесе. Альберт Тютин: «Клиент вырос. Впаривание больше не работает»
Известный бизнес-тренер Альберт Тютин поделился с порталом «Пенза-Онлайн» некоторыми нюансами техники продаж.
Беляков В.
6
Исторический момент: Луначарский в Пензе
3 Февраля 2017
Культура
Исторический момент: Луначарский в Пензе
Даю сто против десяти, что сегодня только примерно каждый десятый горожанин сможет ответить, кем был человек, чье имя носит и достаточно крупная улица Пензы, и областной драмтеатр.
Гарин П.
7
Внимание! Результаты розыгрыша
3 Февраля 2017
Общество
Внимание! Результаты розыгрыша
Паблик «Пенза-Онлайн» объявляет победителей.
7
Вопросы ЖКХ: как ОДН трансформировался в СОИ, и что из этого получилось.
3 Февраля 2017
ЖКХ
Вопросы ЖКХ: как ОДН трансформировался в СОИ, и что из этого получилось.
С начала нового года коммунальщики опять забеспокоились — введены новые нормы, касающиеся общедомовых нужд.
Мокрецова Н.
11
Как наша область богатеет: Налоговая машина наращивает обороты
3 Февраля 2017
Экономика
Как наша область богатеет: Налоговая машина наращивает обороты
Свое недовольство работой налоговых органов на территории области высказывал еще предыдущий губернатор. А в прошлом году вообще случился провал. Но теперь мы рады сообщить, что поток поступлений в региональный бюджет вновь становится полноводным.
Денисов М.
16
Воспитать не потребителей, но созидателей. Кто отвечает за организацию «умного досуга» детей?
2 Февраля 2017
Общество
Воспитать не потребителей, но созидателей. Кто отвечает за организацию «умного досуга» детей?
В нынешнее время все стараются озаботиться организацией досуга своих детей. Хочется отвлечь от пристрастий к вредным гаджетам, многочисленным мультфильмам и всяким иным неполезным занятиям. Кажется, что любая, проведенная без пользы, минутка детской жизни потом пагубно отразится на его будущем.
Мокрецова Н.
15
Пензенский «Дизель» вновь в зоне плей-офф
2 Февраля 2017
Спорт
Пензенский «Дизель» вновь в зоне плей-офф
Первый день февраля немного приподнял настроение болельщикам «Дизеля» и чуточку улучшил турнирное положение пензенской команды в чемпионате ВХЛ.
Зимин С.
69
Уже сегодня! Пресс-клуб: все об ипотеке
2 Февраля 2017
Пенза offline
Уже сегодня! Пресс-клуб: все об ипотеке
Напомним, что в ходе первой встречи мы пришли к общему мнению, что хотели бы обсудить ипотечное кредитование и все, что с ним связано.
Беляков В.
17
Внеклассное чтение Би Фэйюй «Лунная опера»
2 Февраля 2017
Культура
Внеклассное чтение Би Фэйюй «Лунная опера»
Китайские товары для нас давно уже не экзотика, а обыденность (как и для остального мира, впрочем), мы к ним привыкли, они не несут в себе каких-то особенностей. Китайский Новый год мы воспринимаем практически как родной: скупаем сувениры с ключевым для каждого года животным, читаем рекомендации, в чем этот новый год встретить, что подавать на стол и так далее. Китайское приложение для мультяшных селфи поставили себе на телефон все продвинутые граждане.
Мажарова Т.
10
День кверулянта, или Пособие по активной гражданской позиции
2 Февраля 2017
Политика
День кверулянта, или Пособие по активной гражданской позиции
В последний день января наш коллега, главный редактор газеты «Новая альтернатива», Павел Арзамасцев давал публичный отчет об исполнении им программы «Повышение социальной активности пенсионеров». Каковую профинансировал не кто-нибудь а сам Геннадий Тимченко, крупный предприниматель и личный друг действующего президента России.
Денисов М.
16
Читатели пишут: «О теме, которая не стоит выеденного яйца»
2 Февраля 2017
Общество
Читатели пишут: «О теме, которая не стоит выеденного яйца»
В Департаменте СМИ дали ответ на просьбу о миллионе
Филиппова С.
18
Новая авария на ТЭЦ-1, или провал работы над ошибками
1 Февраля 2017
Общество
Новая авария на ТЭЦ-1, или провал работы над ошибками
Сегодня  стало известно о прорыве на магистральной трубе на территории ТЭЦ-1 , в результате чего без отопления осталось  206 домов.
Филиппова С.
17

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«Моя Пенза-Онлайн» .
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