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1
21 Января 2017
Спорт
Как сделать работу пензенских спортсооружений эффективной
4
20 Января 2017
Общество
«Спутник» не закроют. Пока
2
20 Января 2017
Культура
Исторический момент: Гиляровский в Пензе
2
19 Января 2017
Спорт
Допинг и санкции как стимул для развития массового спорта в Пензе
6
19 Января 2017
Политика
Визит полпреда — взгляд с последней парты
7
19 Января 2017
Общество
Портрет отца. Замминистра Сергей Никишин: «Спорт — неотъемлемая часть нашей семьи!»
17
18 Января 2017
Политика
Леонид Левин с коэффициентом около ноля. Время помогать людям прошло?
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24 февраля 2017 19:00 БИ-2. «Квартирник (акустик...
25 апреля 2017 19:00 Сплин

«Академия» талантов
21 Января 2017
Культура
«Академия» талантов
В декабре минувшего года пензенский фотоклуб «Академия» во второй раз стал главным призером международного салона «Interfotoclub» в чешском городе Всетин. Коллектив был признан лучшим среди пятнадцати клубов Европы и награжден гран-при. Однако в самой Пензе это невероятное по масштабам и значимости событие осталось практически незамеченным.
Волчков С.
9
Гость в ночном небе над Пензой
21 Января 2017
Общество
Гость в ночном небе над Пензой
Вечером в четверг внимание пензенцев привлекла яркая звёздочка, появившаяся на юго-западе небосклона. Даже те, кто плохо представляет карту звёздного неба, заметили «новичка». Кто же этот наш вечерний гость?
Чернецов М.
7
Как сделать работу пензенских спортсооружений эффективной
21 Января 2017
Спорт
Как сделать работу пензенских спортсооружений эффективной
В последние годы в Пензенской области были построены десятки новых спортивных объектов — Дворцов спорта, комплексных стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов), бассейнов, ледовых арен, и т.п. Но всегда ли прикладываемые усилия и затраченные средства проносят должный эффект?
Зимин С.
18
С Днем рождения, Светлана!
20 Января 2017
Общество
С Днем рождения, Светлана!
Учредители, руководство и коллектив информационного портала «Пенза-Онлайн» поздравляют с Днём рожденья нашего главного редактора Светлану Филиппову!
13
«Спутник» не закроют. Пока
20 Января 2017
Общество
«Спутник» не закроют. Пока
Новость о том, что на одном из въездов в город «Спутник», появился шлагбаум, взбудоражила пензенскую общественность. И то ли слишком пристальное и имеющее весьма неположительную характеристику внимание аудитории к данной проблеме, то ли проснувшаяся совесть, а то ли совсем другое заставили руководство «Термодома» разрешить проезд всем желающим. Правда, временно.
Филиппова С.
12
Архиерейский детский хор: духовная жизнь
20 Января 2017
Культура
Архиерейский детский хор: духовная жизнь
В минувшие выходные в рамках фестиваля «Спасские вечера. Рождественские встречи» на площадке Губернаторского дома состоялся спектакль «Золушка», который для гостей праздника показал Детский архиерейский хор Пензенской епархии. Это была не совсем привычная нам сказка, дети и их наставники сделали сюжет более религиозным: бал во дворце короля проходил в Рождественскую ночь, вместо Феи помогала Золушке Звездочка, отсуствовали волшебные превращения тыквы в карету и крысы в кучера.
Мажарова Т.
9
Пензенская «Юность» в непривычном статусе
20 Января 2017
Спорт
Пензенская «Юность» в непривычном статусе
Баскетболистки пензенской «Юности» с уверенных побед над своими соперницами по чемпионату страны среди команд второго дивизиона женской суперлиги начали 2017-й год.
Зимин С.
21
Наши за границей. Жизнь в США
20 Января 2017
Общество
Наши за границей. Жизнь в США
Серия вторая: США. America! America! God shed His grace on thee!
Чернецов М.
15
Исторический момент: Гиляровский в Пензе
20 Января 2017
Культура
Исторический момент: Гиляровский в Пензе
Ломая голову над тем, как бы увязать историческую рубрику с модным нынче «театральным» трендом, я вспомнил, что будущий «король репортеров» полтора столетия назад играл на пензенской сцене. И свою будущую жену тоже нашел в Пензе.
Гарин П.
12
Как изменится российский бизнес с приходом Трампа
19 Января 2017
Экономика
реклама
Как изменится российский бизнес с приходом Трампа
На вопросы отвечает руководитель пензенского отделения БКС «Премьер» Андрей Тарасов
14
«Новая телефония» «Ростелекома» стала самой популярной среди облачных сервисов в 2016 году
19 Января 2017
Технологии
«Новая телефония» «Ростелекома» стала самой популярной среди облачных сервисов в 2016 году
«Новая телефония» в 2016 году стала самым востребованным у пензенских компаний продуктом среди облачных сервисов «Ростелекома». Из 100 предприятий различных сфер деятельности, подключивших облачные сервисы, «Новую телефонию» выбрали более 80 клиентов. Высокий спрос на облачные решения продиктован прежде всего необходимостью сокращения первоначальных капитальных затрат на создание IT-инфраструктуры и последующей экономии на ее обслуживании.
11
Допинг и санкции как стимул для развития массового спорта в Пензе
19 Января 2017
Спорт
Допинг и санкции как стимул для развития массового спорта в Пензе
Как это не покажется странным, но допинговые скандалы, сотрясающие отечественный спорт в последнее время, и возможные в связи с этим санкции в отношении российских атлетов, в определенной степени могут стимулировать более активное развитие физической культуры и массового спорта, в том числе, естественно, и в нашей области.
Зимин С.
39
Визит полпреда — взгляд с последней парты
19 Января 2017
Политика
Визит полпреда — взгляд с последней парты
17 января наш регион посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В ходе поездки он принял участие в совещании по вопросам развития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.
Мокрецова Н.
15
Портрет отца. Замминистра Сергей Никишин: «Спорт — неотъемлемая часть нашей семьи!»
19 Января 2017
Общество
Портрет отца. Замминистра Сергей Никишин: «Спорт — неотъемлемая часть нашей семьи!»
Мы продолжаем делиться историями из жизни наших земляков, которым удается сочетать в своей жизни успех в работе и успешное воспитание детей.
Мокрецова Н.
19
Внеклассное чтение: Невил Шют «Крысолов»
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
18 Января 2017
Авторские материалы
Внеклассное чтение: Невил Шют «Крысолов»
Англичанин Невил Шют, переехавший в Австралию со всей семьей из-за несогласия с политикой правящей партии, изначально писателем не был. Шют с детства обожал авиацию: он стал пилотом, инженером, участвовал в государственном проекте по развитию отрасли, возглавлял самолетостроительную фирму «Эйрспид».
Мажарова Т.
9
«Боярышник» в Пензе: исторические параллели
18 Января 2017
Общество
«Боярышник» в Пензе: исторические параллели
В то время как депутаты Европарламента готовятся решать насущный вопрос о наделении роботов гражданскими правами, перед Россией стоит средневековая проблема — отравления граждан дурным алкоголем. Каждому, как говорится, свое.
Гарин П.
24
Новый год в формате digital: абоненты «Ростелекома» вырастили 133 тысячи цифровых ёлок и украсили их миллионами игрушек
18 Января 2017
Технологии
Новый год в формате digital: абоненты «Ростелекома» вырастили 133 тысячи цифровых ёлок и украсили их миллионами игрушек
«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка» в четырех конкурсных номинациях, игра проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
9
SECON-2017: Даешь два дня конференции!
18 Января 2017
Технологии
SECON-2017: Даешь два дня конференции!
В этом году Межрегиональная конференция разработчиков программного обеспечения SECON пройдет в Пензе уже в девятый раз. Портал «Пенза-Онлайн» узнал у организаторов, что они приготовили гостям, какие темы вынесли на обсуждение, и какие организационные ноу-хау задумали?
Наумушкина Д.
10

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«Моя Пенза-Онлайн» .
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Запись в детские сады
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Электронная подпись для торгов
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Расчет денежной компенсации на содержание детей-сирот
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