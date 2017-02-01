1
1 Февраля 2017
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1 Февраля 2017
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1 Февраля 2017
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31 Января 2017
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31 Января 2017
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0
30 Января 2017
1 Февраля 2017
Сегодня стало известно о прорыве на магистральной трубе на территории ТЭЦ-1 , в результате чего без отопления осталось 206 домов.
3
1 Февраля 2017
С полным правом можно констатировать, что по итогам первого этапа чемпионата России среди женских команд второго дивизиона Суперлиги баскетболистки «Юности» ниже второго места в своей группе не опустятся точно. Это стало ясно после матчей, проведенных пензенской командой против основного конкурента.
19
1 Февраля 2017
Вслух мы часто критикуем Соединённые Штаты Америки. Куда деваться, главный геополитический конкурент, многолетний соперник в борьбе за звание сверхдержавы. Но разве что совсем закостенелый в своём субъективизме ортодокс откажется признать, что в Америке есть много симпатичного: и в образе жизни, и в технологическом прогрессе, и в культуре.
4
1 Февраля 2017
Похоже, вопрос нашего портала дошел до своего адресата. Вечером 31 января 2017 года Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин встретился с пензенскими бизнесменами в Торгово-промышленной палате Пензенской области.
15
1 Февраля 2017
В предыдущем материале я начал рассказ о том, как отправился на Кипр по горящей путевке за 16 тысяч рублей. Местом трехдневного отдыха была выбрана культурная столица Европы-2017 — город Пафос.
10
1 Февраля 2017
Мы побывали на приёме у уполномоченного по защите прав предпринимателей Пензенской области и обнаружили много общего в наших взглядах.
8
31 Января 2017
Напомним, что в ходе первой встречи мы пришли к общему мнению, что хотели бы обсудить ипотечное кредитование и все, что с ним связано.
9
31 Января 2017
Хоккеисты пензенского «Дизеля» начали матчи своей заключительной домашней серии в рамках регулярного сезона чемпионата ВХЛ. Начали не за здравие.
56
31 Января 2017
Слишком часто за последнее время провинциальная Пенза стала появляться в центре внимания федеральных СМИ, причем не по радостным поводам.
20
31 Января 2017
Жизненный путь всех детей из детских домов очень похож. В интернате за ними присматривают нянечки и социальные педагоги. В школе —
учителя. В училищах и техникумах — кураторы. Но рано или поздно приходит пора отправиться в самостоятельное плавание. Опека заканчивается, а взрослая жизнь вместо желанных свободы и независимости оборачивается каскадом проблем.
учителя. В училищах и техникумах — кураторы. Но рано или поздно приходит пора отправиться в самостоятельное плавание. Опека заканчивается, а взрослая жизнь вместо желанных свободы и независимости оборачивается каскадом проблем.
10
31 Января 2017
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На вопросы читателей отвечает руководитель БКС «Премьер» в Пензе Андрей Тарасов
15
31 Января 2017
Чем хорош Кипр зимой? Он дешев, доступен, слегка прохладен. Он уже не Азия, но еще не совсем Европа. И еще: зимой здесь вы не встретите толп туристов, как летом. Поэтому в любом отеле и лавке к вам отнесутся как к своему главному клиенту. Обслуживание будет неспешным и обстоятельным.
10
30 Января 2017
Самые громкие события ушедшей недели
14
30 Января 2017
Жители коттеджей Пензы, входящих в зону охвата оптической сети связи, активно подключают «Интерактивное ТВ» «Ростелекома». Более 70% пензенских домохозяйств в сегменте частной застройки, подключенных к услугам оператора, предпочли IPTV спутниковому или эфирному телевидению.
10
30 Января 2017
28 января струнный квартет «Премьера» представил в большом зале Пензенской филармонии новую программу под названием «Неоконченные квартеты». Честно говоря, большой зал в качестве площадки стал сюрпризом для пришедших слушателей, но исключительно приятным.
20
30 Января 2017
В Пензе дан старт новому фотопроекту. О его идее, его создателе и о том, кто и как может принять в нём участие, читатель узнает из нашего нового материала.
16
30 Января 2017
Хроника памятных событий из прошлого Пензы и Пензенской области (30 января – 5 февраля)
16
30 Января 2017
На минувшей неделе неожиданно пристальное внимание пензенских информресурсов привлекли их коллеги — Региональное информационное агентство Пензенской области (РИАПО). Впрочем, чего уж тут «неожиданно». Вполне себе ожидаемо. Ибо, во-первых, РИАПО сделано и функционирует на бюджетные средства, а потому прямая обязанность любого СМИ, как представителя интересов общества, интересоваться его эффективностью. А, во-вторых…
22
29 Января 2017
Мини-футболистки пензенской «Лагуны-УОР» продолжают приятно удивлять своих болельщиков и вызывать недоумение у специалистов и экспертов. Очередным поводом для этого стал исход матчей 8-го тура чемпионата России среди женских команд, в которых «Лагуна» встречалась в Санкт-Петербурге с «Авророй».
49
29 Января 2017
Последним январским субботним вечером в ККЗ «Пенза» вниманию почтеннейшей публики была представлена постановка Романа Виктюка «Сны Ивана Бездомного» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Что же приснилось Ивану Бездомному, разбиралась корреспондент портала «Пенза-Онлайн».
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