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2 Февраля 2017
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1 Февраля 2017
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1 Февраля 2017
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1 Февраля 2017
3 Февраля 2017
«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал».
1
3 Февраля 2017
Известный бизнес-тренер Альберт Тютин поделился с порталом «Пенза-Онлайн» некоторыми нюансами техники продаж.
4
3 Февраля 2017
Даю сто против десяти, что сегодня только примерно каждый десятый горожанин сможет ответить, кем был человек, чье имя носит и достаточно крупная улица Пензы, и областной драмтеатр.
4
3 Февраля 2017
Паблик «Пенза-Онлайн» объявляет победителей.
5
3 Февраля 2017
С начала нового года коммунальщики опять забеспокоились — введены новые нормы, касающиеся общедомовых нужд.
8
3 Февраля 2017
Свое недовольство работой налоговых органов на территории области высказывал еще предыдущий губернатор. А в прошлом году вообще случился провал. Но теперь мы рады сообщить, что поток поступлений в региональный бюджет вновь становится полноводным.
13
2 Февраля 2017
В нынешнее время все стараются озаботиться организацией досуга своих детей. Хочется отвлечь от пристрастий к вредным гаджетам, многочисленным мультфильмам и всяким иным неполезным занятиям. Кажется, что любая, проведенная без пользы, минутка детской жизни потом пагубно отразится на его будущем.
12
2 Февраля 2017
Первый день февраля немного приподнял настроение болельщикам «Дизеля» и чуточку улучшил турнирное положение пензенской команды в чемпионате ВХЛ.
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2 Февраля 2017
Напомним, что в ходе первой встречи мы пришли к общему мнению, что хотели бы обсудить ипотечное кредитование и все, что с ним связано.
16
2 Февраля 2017
Китайские товары для нас давно уже не экзотика, а обыденность (как и для остального мира, впрочем), мы к ним привыкли, они не несут в себе каких-то особенностей. Китайский Новый год мы воспринимаем практически как родной: скупаем сувениры с ключевым для каждого года животным, читаем рекомендации, в чем этот новый год встретить, что подавать на стол и так далее. Китайское приложение для мультяшных селфи поставили себе на телефон все продвинутые граждане.
8
2 Февраля 2017
В последний день января наш коллега, главный редактор газеты «Новая альтернатива», Павел Арзамасцев давал публичный отчет об исполнении им программы «Повышение социальной активности пенсионеров». Каковую профинансировал не кто-нибудь а сам Геннадий Тимченко, крупный предприниматель и личный друг действующего президента России.
14
2 Февраля 2017
В Департаменте СМИ дали ответ на просьбу о миллионе
16
1 Февраля 2017
Сегодня стало известно о прорыве на магистральной трубе на территории ТЭЦ-1 , в результате чего без отопления осталось 206 домов.
14
1 Февраля 2017
С полным правом можно констатировать, что по итогам первого этапа чемпионата России среди женских команд второго дивизиона Суперлиги баскетболистки «Юности» ниже второго места в своей группе не опустятся точно. Это стало ясно после матчей, проведенных пензенской командой против основного конкурента.
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1 Февраля 2017
Вслух мы часто критикуем Соединённые Штаты Америки. Куда деваться, главный геополитический конкурент, многолетний соперник в борьбе за звание сверхдержавы. Но разве что совсем закостенелый в своём субъективизме ортодокс откажется признать, что в Америке есть много симпатичного: и в образе жизни, и в технологическом прогрессе, и в культуре.
8
1 Февраля 2017
Похоже, вопрос нашего портала дошел до своего адресата. Вечером 31 января 2017 года Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин встретился с пензенскими бизнесменами в Торгово-промышленной палате Пензенской области.
21
1 Февраля 2017
В предыдущем материале я начал рассказ о том, как отправился на Кипр по горящей путевке за 16 тысяч рублей. Местом трехдневного отдыха была выбрана культурная столица Европы-2017 — город Пафос.
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1 Февраля 2017
Мы побывали на приёме у уполномоченного по защите прав предпринимателей Пензенской области и обнаружили много общего в наших взглядах.
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31 Января 2017
Хоккеисты пензенского «Дизеля» начали матчи своей заключительной домашней серии в рамках регулярного сезона чемпионата ВХЛ. Начали не за здравие.
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31 Января 2017
Слишком часто за последнее время провинциальная Пенза стала появляться в центре внимания федеральных СМИ, причем не по радостным поводам.
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