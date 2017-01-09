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0
9 Января 2017
Пенза offline
«Пенза-Онлайн» открывает Пресс-клуб
0
9 Января 2017
Экономика
Секреты хорошего пива от Сергея Синько
3
9 Января 2017
Культура
Книжная Пенза 2016 года. Часть 2. Мемуары
0
9 Января 2017
Политика
«ЗАКОННЫЕ» ПОДАРКИ: С КАЖДОЙ СЕСТРЫ ПО СЕРЬГЕ
4
8 Января 2017
Общество
Как выйти из новогоднего «ступора»? Советы психолога, психиатра, коуча
1
7 Января 2017
Общество
Рождество Христово в Пензе. Фоторепортаж
0
7 Января 2017
Общество
С Рождеством Христовым!
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«Пенза-Онлайн» открывает Пресс-клуб
9 Января 2017
Пенза offline
«Пенза-Онлайн» открывает Пресс-клуб
Нам стало тесно в рамках «Школы права», и мы готовы к обсуждению самых разноплановых тем.
Беляков В.
7
Секреты хорошего пива от Сергея Синько
9 Января 2017
Экономика
Секреты хорошего пива от Сергея Синько
Пензенцы, хоть сколько-нибудь следящие за своим здоровьем, давно обращают внимание на то, что, даже имея материальную возможность для качественного питания, в нашем городе далеко не так просто приобрести заведомо качественные продукты. Формат сетевых магазинов, которые уже давно захватили господствующие высоты в пензенской рознице, просто не позволяет здоровым продуктам контролируемого происхождения найти дорогу к своему покупателю.
7
Книжная Пенза 2016 года. Часть 2. Мемуары
9 Января 2017
Культура
Книжная Пенза 2016 года. Часть 2. Мемуары
Мемуарная литература всегда пользовалась повышенным интересом. Если, конечно, за воспоминания принимаются люди интересные и неординарные. В 2016 году в Пензе вышло сразу две книги этого жанра, вызвавших читательский резонанс.
Денисов М.
10
Благотворительный спектакль «Да здравствует любовь!» Фоторепортаж
9 Января 2017
Культура
Благотворительный спектакль «Да здравствует любовь!» Фоторепортаж
8 января на сцене большого зала Центра культуры и досуга Пензы состоялся благотворительный спектакль «Да здравствует любовь!» Вырученные средства будут направлены на лечение и реабилитацию детей с церебральным параличом.
Беляков В.
5
«ЗАКОННЫЕ» ПОДАРКИ: С КАЖДОЙ СЕСТРЫ ПО СЕРЬГЕ
9 Января 2017
Политика
«ЗАКОННЫЕ» ПОДАРКИ: С КАЖДОЙ СЕСТРЫ ПО СЕРЬГЕ
Праздники минули, итоги прошедшего года отмечены и подведены, и теперь на свежую голову стоит взглянуть, что приготовил россиянам год наступивший.
Гарин П.
11
Пенза забытая
9 Января 2017
Культура
Пенза забытая
Хроника памятных событий из прошлого Пензы и Пензенской области (9 – 15 января)
Сиротин О.
4
Бизнес по-росприроднадзоровски: доходно, надёжно и, кажется, законно
8 Января 2017
Экономика
Бизнес по-росприроднадзоровски: доходно, надёжно и, кажется, законно
Вместо того, чтобы как следует выполнять свои прямые обязанности, госорганы сосредоточились на зарабатывании денег. Как работает система, и почему это возможно – в нашем новом материале.
Чернецов М.
11
Как пензенцы праздник отмечали. Фоторепортаж
8 Января 2017
Общество
Как пензенцы праздник отмечали. Фоторепортаж
Лыжные гонки, спортивное ориентирование, снежные забавы, Рождество Христово. Хронология праздников в картинках.
Мокрецова Н.
8
Как выйти из новогоднего «ступора»? Советы психолога, психиатра, коуча
8 Января 2017
Общество
Как выйти из новогоднего «ступора»? Советы психолога, психиатра, коуча
Приближаются первые рабочие дни нового, 2017 года. А новогодние каникулы вскоре останутся лишь в очередных воспоминаниях. Пока еще не поздно, психологи и психиатры напоминают читателям портала «Пенза-Онлайн» о том, как быстрее всего перестроиться на рабочий лад и выйти из новогоднего «ступора».
Беляков В.
9
Рождество Христово в Пензе. Фоторепортаж
7 Января 2017
Общество
Рождество Христово в Пензе. Фоторепортаж
Сотни жителей Пензы встретили Рождество Христово в храмах областного центра в ночь на субботу, 7 января. Литургию в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Торжественные службы пройдут в храмах Пензы и сегодня.
Беляков В.
12
С Рождеством Христовым!
7 Января 2017
Общество
С Рождеством Христовым!
Уважаемые читатели, коллеги, друзья! Сердечно поздравляем вас со светлым праздником Рождества Христова!
10
Как встречают рождество в многодетной семье?
7 Января 2017
Общество
Как встречают рождество в многодетной семье?
В прошлом году данный материал получил широкий читательский отклик. Думается, что с повышением внимания к семье Анны Кузнецовой, он и сегодня не потерял своей актуальности.
11
Традиции Нового года и Рождества в Пензе
7 Января 2017
Культура
Традиции Нового года и Рождества в Пензе
Cамыми крупными праздниками всегда оставались Новый год и Рождество.
10
Книжная Пенза: самые громкие издания 2016 года. Часть1
7 Января 2017
Культура
Книжная Пенза: самые громкие издания 2016 года. Часть1
Как это ни странно, но в Пензе до сих пор издаются книги. Причем не только виртуально - в электронном виде, но и вполне себе в традиционном бумажном виде. И даже вполне приличным тиражом - в 100-200 экземпляров.Мы предлагаем обзор пяти наиболее интересных и вызвавших наибольший читательский резонанс изданий.
Денисов М.
14
Отец Тихон: «Господь не оставлял меня никогда»
6 Января 2017
Общество
Отец Тихон: «Господь не оставлял меня никогда»
В преддверии Рождества, мы решили, что многим нашим читателям будет небезынтересен прошлогодний разговор с иеромонахом Тихоном, ответственным секретарем Краснослободской епархии. Он рассказал нам о значении этого праздника для каждого православного.
13
Пензенские «дизелисты» замахнулись на «десятку»
6 Января 2017
Спорт
Пензенские «дизелисты» замахнулись на «десятку»
Хоккеисты пензенского «Дизеля» активно готовятся к своим первым матчам 2017 года, решающим в «регулярке» чемпионата ВХЛ текущего сезона.
Зимин С.
46
Теплая зимняя встреча в театре
6 Января 2017
Культура
Теплая зимняя встреча в театре
Пензенский драматический театр в разгар новогодних праздников решил порадовать зрителей новым форматом общения. На Малой сцене театра стартовали «Зимние встречи».
Мокрецова Н.
10
Как мой сын постигал толерантность в международной школе на острове Самуи
6 Января 2017
Общество
Как мой сын постигал толерантность в международной школе на острове Самуи
В начале 2016 года мой сын Никита, на тот момент ученик шестого класса одной из пензенских гимназий, в течение одного триместра обучался в международной школе на острове Самуи в королевстве Таиланд. Опыт оказался удачным, и в новом году мы собираемся его повторить.
17
Последний номер журнала Business Club в Пензе
5 Января 2017
Общество
Последний номер журнала Business Club в Пензе
Преждевременный, но запоздавший, реквием по самому наглому и независимому глянцевому журналу области
Денисов М.
14
"Боярышник" вне закона. Надолго ли?
5 Января 2017
Экономика
"Боярышник" вне закона. Надолго ли?
Желающие прикупить спиртосодержащие препараты приносят громадную прибыль аптекам, а следовательно их хозяевам, производителям и покровителям. В некоторых российских регионах "фанфурики" вообще являются лидерами по выручке от их продаж. Так что в ближайшее время вряд ли что-то существенно изменится.
9

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Авторы
«Моя Пенза-Онлайн» .
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Электронная регистратура
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Кошелек школьной карты
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Государственная регистрация брака
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Запись в детские сады
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Электронная подпись для торгов
ca.oep-penza.ru
Расчет денежной компенсации на содержание детей-сирот
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Вопрос-ответ: кадастровая палата
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