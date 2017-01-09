Пензенцы, хоть сколько-нибудь следящие за своим здоровьем, давно обращают внимание на то, что, даже имея материальную возможность для качественного питания, в нашем городе далеко не так просто приобрести заведомо качественные продукты. Формат сетевых магазинов, которые уже давно захватили господствующие высоты в пензенской рознице, просто не позволяет здоровым продуктам контролируемого происхождения найти дорогу к своему покупателю.

7