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16 Января 2017
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14 Января 2017
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13 Января 2017
16 Января 2017
Сервисы Интерактивного ТВ в новогодние праздники стали самыми востребованными у пользователей услуг «Ростелекома» в Поволжье
«Видеопрокат» и «Караоке» в новогодние праздники стали самыми востребованными сервисами среди услуг, оказываемых «Ростелекомом» жителям Поволжского региона. В среднем в первую неделю января число обращений к данным сервисам возросло в 4 раза.
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«Тетя, здравствуйте! Нас пригласили на «Спасские вечера, Рождественские встречи», а мы заняты, пойти не сможем. Хочу вам предложить посетить это мероприятие», — услышала я спросонья в телефоне. В ответ осыпаю племянницу вопросами? Коротко и ясно она мне поясняет, что действо происходит в Губернаторском доме, в пригласительном все написано: что и как, а внешний вид — вечерний».
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16 Января 2017
15 января в селе Сосновка (Самарская область) состоялась юбилейная XX Рождественская синхронная Гонка Чемпионов. Среди участников был разыгран главный приз — автомобиль LADA Granta в версии Drive Active. Спортивное событие, знаменующее начало нового автоспортивного года, посетил корреспондент портала «Пенза-Онлайн».
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16 Января 2017
Хроника памятных событий из прошлого Пензы и Пензенской области (16 – 22 января)
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Фоторепортаж с IV фестиваля православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи», посвященного возрождению Спасского кафедрального собора. Из Губернаторского дома, со Спасской площади и из собора.
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16 Января 2017
За последнее десятилетие одним из самых наиболее популярных видов спорта среди россиян стала скандинавская ходьба. И в данном случае рост интереса к данному виду физкультурных занятий происходит не только на бумаге в отчетах чиновников. И в мегаполисах, и в небольших городах, и даже в сельской местности организовываются клубы любителей этого вида аэробики, все чаще можно встретить на улице человека, совершающего бодрую прогулку с лыжными палками в руках.
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Отгремели новогодние каникулы, прошла первая рабочая неделя. Время подводить ее итоги.
10
16 Января 2017
Как областное правительство налаживало взаимопонимание и поддержку с резидентами технопарков и бизнес-инкубаторов.
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15 Января 2017
В последнее время появилась тенденция обращения к такой форме обучения детей, как семейное образование. В Пензе пока эта активность не выражена почти совсем, однако отдельные семьи потихоньку начинают использовать такую форму обучения детей и не только по медицинским показаниям.
10
15 Января 2017
Как видим, в то время автомобиль отнюдь не был тем полновластным хозяином дорог, каким является сейчас. Более того, на дороги и городские улицы он рисковал выезжать только в сухую и тёплую погоду.
6
15 Января 2017
Хоккеисты пензенского «Дизеля» в своем третьем официальном матче 2017 года смогли пополнить свой очковый багаж, при этом в итоге потерпев поражение.
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Развитие волонтерского движения в системе здравоохранения пензенские чиновники от медицины назвали одним из приоритетных направлений в наступившем году.
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«Заводятся автомобили и в нашей Пензе. Но пока, кроме «неприятностей», они ничего другого с собой ещё не принесли…»
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14 Января 2017
В нашем городе существует свыше 500 различных общественных объединений. Однако ни одно из них, пожалуй, не собирает регулярно вместе представителей творческой профессии, бизнеса, благотворительные организации и работников СМИ. Мы решили исправить сложившуюся ситуацию и выступили с предложением создания в Пензе Пресс-клуба. Для тех, кому интересно не наблюдать, а думать, рассуждать и созидать.
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14 Января 2017
В новый год с новым ИТ-кластером — несколько дней назад на совместном совещании с представителями Центра кластерного развития было подписано Соглашение о создании Межрегионального научно-производственного кластера на базе объединения Росоператор.
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В новой серии статей мы публикуем впечатления уроженцев Пензы, которым довелось жить за пределами России.
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13 Января 2017
Пожалуй, каждый хотя бы раз в жизни мечтал оставить недоевшую рутину и пуститься в настоящее, честное, джеклондоновское путешествие, полное приключений и невероятных открытий. Каждый мечтал, а в жизнь эту мечту воплощали единицы. Один из таких романтиков – пензенский фотохудожник Сергей Козлов, объездивший автостопом добрую половину России.
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