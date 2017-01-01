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1
1 Января 2017
Общество
Новый год: точка отсчета
0
31 Декабря 2016
Общество
С Новым годом, дорогие друзья!
0
31 Декабря 2016
Общество
Олег Шарипков: «Благотворительность стала модой»
4
30 Декабря 2016
Экономика
Какой толк от бизнес-инкубаторов
5
30 Декабря 2016
Общество
Игорь Пантюшов: «Давайте вместе делать наш мир чище!»
2
28 Декабря 2016
Общество
Гордума не «щемится» на церковь
4
27 Декабря 2016
Политика
Пресс-конференция Ивана Белозерцева. Итоги года и планы на будущее
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10 января 2017 19:00 Мой внук Вениамин

Дебют в картинной галерее
1 Января 2017
Культура
Дебют в картинной галерее
В картинной галерее им. К.А. Савицкого открылся первый вернисаж проекта «Дебют в картинной галерее», в рамках которого предполагается знакомить жителей города с творчеством молодых пензенских художников
Мокрецова Н.
3
Новый год: точка отсчета
1 Января 2017
Общество
Новый год: точка отсчета
Новый год — это точка отсчета, приближение и наступление которой сопровождается ритуалами, расписанными по минутам. И неважно, что это за точка, и кто её назначил. Главное — это праздник, который нельзя отложить, передвинуть, перенести.
4
С Новым годом, дорогие друзья!
31 Декабря 2016
Общество
С Новым годом, дорогие друзья!
Уважаемые читатели, коллеги, друзья! Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с наступающим 2017 годом и Рождеством!
8
Награды нашли героев культуры
31 Декабря 2016
Культура
Награды нашли героев культуры
29 декабря  губернатор И. А. Белозерцев вручал  государственные и региональные награды жителям города и области,  которые в уходящем году показали лучшие результаты в своей профессиональной деятельности.
Мажарова Т.
5
Олег Шарипков: «Благотворительность стала модой»
31 Декабря 2016
Общество
Олег Шарипков: «Благотворительность стала модой»
О самых значимых событиях уходящего 2016 года в общественной жизни Пензы портал «Пенза-Онлайн» поговорил с исполнительным директором Фонда «Гражданский союз» Олегом Шарипковым.
Беляков В.
6
Какой толк от бизнес-инкубаторов
30 Декабря 2016
Экономика
Какой толк от бизнес-инкубаторов
Нас безмерно греет факт того, что по статистике Минпромторга России Пензенская область является лидером в стране по числу бизнес-инкубаторов. В настоящий момент в регионе действуют 14 бизнес-инкубаторов, созданных в 2005-2014 годах. А есть ли прок от этих самых бизнес-инкубаторов? Какова от них отдача? Выполняют ли они возложенные на них функции?
Денисов М.
9
Новогодний стол друзей «Пенза-Онлайн»
30 Декабря 2016
Общество
Новогодний стол друзей «Пенза-Онлайн»
Празднование Нового года у нас в обязательном порядке связано с изысканным и обильным застольем. И, конечно, всегда интересно, а что там подали на стол у соседей? Мы решили подсмотреть, что будет на новогодних столах у известных людей города Пензы, являющихся друзьями нашего портала.  
Мокрецова Н.
15
Новый год — это ожидание чуда. Что пензенцы просят у Деда Мороза?
30 Декабря 2016
Общество
Новый год — это ожидание чуда. Что пензенцы просят у Деда Мороза?
В преддверии новогодних каникул герои материалов портала «Пенза-Онлайн» и другие хорошие люди нашего города делятся своими воспоминаниями о детстве. И не просто о детстве, а о празднике и главном его герое, которым является Дед Мороз.
Беляков В.
11
Игорь Пантюшов: «Давайте вместе делать наш мир чище!»
30 Декабря 2016
Общество
Игорь Пантюшов: «Давайте вместе делать наш мир чище!»
2017 год объявлен в России Годом экологии. Портал «Пенза-Онлайн» пообщался с председателем Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорем Пантюшовым. О том, что запомнилось в году уходящем, и что планируется предпринять в будущем, — в нашем материале.
Беляков В.
7
Общественный транспорт: рай или ад?
29 Декабря 2016
Общество
Общественный транспорт: рай или ад?
С какими проблемами чаще всего сталкиваются жители города Пензы в общественном транспорте? Предлагаем ознакомиться с результатами исследования, проведенного студентами Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ.
9
Портрет отца. Будьте во всем примером для своих детей
29 Декабря 2016
Общество
Портрет отца. Будьте во всем примером для своих детей
Портал «Пенза-Онлайн» продолжает публикации в рубрике «Портрет отца». Хотелось бы познакомить читателей не только с известными людьми, но и с обычными горожанами, которые являются Отцами с большой буквы. Сегодняшний герой — Дмитрий Сафронкин. Коренной пензенец, выпускник Политехнического института.
Мокрецова Н.
11
Терапия радостью и подарками
29 Декабря 2016
Общество
Терапия радостью и подарками
В последние предпраздничные дни каждый испытывает радостное чувство, что находится на пороге чего-то нового, связывая наступление Нового года с обновлениями, изменениями к лучшему в жизни. Но есть люди, находящиеся в ситуации, когда поводов для оптимизма немного, а проходящие за окном больничной палаты торжества еще больше усугубляют невеселое настроение. Но и в таких случаях есть место празднику.
Мокрецова Н.
7
Афера с переселением в Зарю — чем нам всем это грозит?
29 Декабря 2016
Общество
Афера с переселением в Зарю — чем нам всем это грозит?
Два дня назад мы публиковали материал Натальи Мокрецовой «В Новый год — в новый дом?», в котором, в том числе, была изложена позиция портала «Пенза-Онлайн» по программе переселения пензенцев из аварийного жилья в микрорайон Заря. Сегодня мы публикуем статью Павла Арзамасцева, чисто субъективное мнение которого, как нам кажется, также имеет право на существование.
Арзамасцев П.
16
Корреспондент «Пенза-Онлайн» отмечен благодарностью Законодательного собрания Пензенской области
28 Декабря 2016
Политика
Корреспондент «Пенза-Онлайн» отмечен благодарностью Законодательного собрания Пензенской области
Законодательное собрание подвело итоги ежегодного конкурса на лучшее информационное освещение деятельности регионального парламента в СМИ в 2016 году. Победителем конкурса в номинации «Оригинальность подачи» стал корреспондент портала «Пенза-Онлайн» Владислав Беляков.
Мокрецова Н.
11
«Открытая Пенза» призывает помочь Виктору Кувайцеву в борьбе с брошенными машинами
28 Декабря 2016
Технологии
«Открытая Пенза» призывает помочь Виктору Кувайцеву в борьбе с брошенными машинами
С каждым новым снегопадом на улицах нашего города множатся «подснежники» — заброшенные или нарочно оставленные в совершенно не приспособленных под автопарковки местах машины. Помимо того, что такие автомобили мешают проезду, они добавляют проблем коммунальным службам, занимающимся очисткой городских улиц от снега.
Наумушкина Д.
7
Гордума не «щемится» на церковь
28 Декабря 2016
Общество
Гордума не «щемится» на церковь
Решением Пензенской городской думы здание бывшего кинотеатра «Луч» площадью 360 кв.м. окончательно передано в собственность Русской православной церкви. Попытки «кощунников» из фракции КПРФ воспрепятствовать этому провалились. Теперь речь идет о том, чтобы и других за счет городского имущества не обидеть.
Денисов М.
10
Праздничное новогоднее настроение — всем зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
28 Декабря 2016
Технологии
Праздничное новогоднее настроение — всем зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
Специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции – «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье». Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.
3
Пензенская «Лагуна»: на праздники — в приподнятом настроении
28 Декабря 2016
Спорт
Пензенская «Лагуна»: на праздники — в приподнятом настроении
На позитивной ноте завершается 2016-й год для игроков «Лагуны-УОР». После гостевых игр против прямых конкуренток перед новогодним перерывом в чемпионате России по мини-футболу среди женских команд они сумели уйти в отрыв.
Зимин С.
29
В Новый год — в новый дом?
27 Декабря 2016
ЖКХ
В Новый год — в новый дом?
Под конец уходящего года принято подводить итоги. Огромное количество нововведений в уходящем году произошло в жилищной сфере. Многие из них не прижились, жизнеспособность других вызывает вопросы. Предлагаем подвести итог деятельности по программе переселения из аварийного жилья.
Мокрецова Н.
11
Внеклассное чтение: «Младшая Эдда»
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
27 Декабря 2016
Авторские материалы
Внеклассное чтение: «Младшая Эдда»
Дать какое-то формальное определение тому, что такое есть «Младшая Эдда», очень сложно. Это отчасти художественное произведение: некоторые ее части воспринимаются вполне привычно для эпических повествований, но есть в ней и документальная, научная составляющая  — немало в книге такого, что рассчитано на получение знаний.
Мажарова Т.
5

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Авторы
«Моя Пенза-Онлайн» .
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Главный редактор "Пенза-Онлайн"
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Внеклассное чтение: «С друзьями общаться приятно, а с врагами – полезно»
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