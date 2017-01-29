Замыслы о введении дисциплинарных взысканий и штрафных санкций за выход граждан на работу во время болезни, возникшие у представителей властных структур Пензенской области, не только вызвали оживленные дискуссии в обществе. Они также порождают определенные вопросы относительно степени социальной ответственности, возлагаемой на те или иные структуры, да и на самих граждан тоже.

Зимин С.

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