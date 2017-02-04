0
4 Февраля 2017
0
4 Февраля 2017
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2 Февраля 2017
2
5 Февраля 2017
1 февраля 2017 года во дворце единоборств «Воейков» были открыты соревнования первенства области по боксу среди юношей и девушек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. Состязание собрало более 140 юных спортсменов и спортсменок из городов и районов Пензенской области.
7
5 Февраля 2017
В январе портал «Пенза-Онлайн» опубликовал материал «Как мой сын постигал толерантность в международной школе на острове Самуи». Он вызвал много откликов у читателей. И мы решили взять интервью у самого 13-летнего Никиты Клочихина, который и сейчас с семьей находится на Самуи. Разумеется, сделано это с согласия родителей мальчика.
13
5 Февраля 2017
Как хоккеисты пензенского «Дизеля» умеют играть против непосредственного соискателя места среди участников битвы за Кубок Братины, болельщики «желто-синих» узнали в третий день последнего зимнего месяца.
18
4 Февраля 2017
Вчера в коворкинге «Среда» состоялось второе заседание пресс-клуба, посвященное состоянию ипотечного кредитования и рынка недвижимости в Пензенском регионе.
16
4 Февраля 2017
В этом году в нашем городе на стыке двух холодных зимних месяцев в театре «Кукольный дом» снова премьера: спектакль для взрослых по пьесе популярного современного драматурга Николая Коляды — «Попугаи и веники».
15
4 Февраля 2017
Началась работа по созданию музея регионального спорта. Об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящим 5 февраля в Пензенской области праздничным мероприятиям по случаю 70-летия отечественного хоккея, сообщил глава регионального минспорта Григорий Кабельский. Однако возникают вопросы относительно того, смогут ли быть там выставлены экспонаты самой уникальной, пожалуй, в регионе коллекции.
11
4 Февраля 2017
На нашу публикацию, посвященную вопросу целесообразности расходования бюджетных средств региональным Департаментом СМИ, как мы и ожидали реакции не последовало. Зато на сайте РИАПО появились тревожные известия из Бековского района области. Департамент СМИ никак на это не реагирует…
12
3 Февраля 2017
«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал».
5
3 Февраля 2017
Известный бизнес-тренер Альберт Тютин поделился с порталом «Пенза-Онлайн» некоторыми нюансами техники продаж.
6
3 Февраля 2017
Даю сто против десяти, что сегодня только примерно каждый десятый горожанин сможет ответить, кем был человек, чье имя носит и достаточно крупная улица Пензы, и областной драмтеатр.
7
3 Февраля 2017
Паблик «Пенза-Онлайн» объявляет победителей.
7
3 Февраля 2017
С начала нового года коммунальщики опять забеспокоились — введены новые нормы, касающиеся общедомовых нужд.
11
3 Февраля 2017
Свое недовольство работой налоговых органов на территории области высказывал еще предыдущий губернатор. А в прошлом году вообще случился провал. Но теперь мы рады сообщить, что поток поступлений в региональный бюджет вновь становится полноводным.
16
2 Февраля 2017
В нынешнее время все стараются озаботиться организацией досуга своих детей. Хочется отвлечь от пристрастий к вредным гаджетам, многочисленным мультфильмам и всяким иным неполезным занятиям. Кажется, что любая, проведенная без пользы, минутка детской жизни потом пагубно отразится на его будущем.
15
2 Февраля 2017
Первый день февраля немного приподнял настроение болельщикам «Дизеля» и чуточку улучшил турнирное положение пензенской команды в чемпионате ВХЛ.
69
2 Февраля 2017
Напомним, что в ходе первой встречи мы пришли к общему мнению, что хотели бы обсудить ипотечное кредитование и все, что с ним связано.
17
2 Февраля 2017
Китайские товары для нас давно уже не экзотика, а обыденность (как и для остального мира, впрочем), мы к ним привыкли, они не несут в себе каких-то особенностей. Китайский Новый год мы воспринимаем практически как родной: скупаем сувениры с ключевым для каждого года животным, читаем рекомендации, в чем этот новый год встретить, что подавать на стол и так далее. Китайское приложение для мультяшных селфи поставили себе на телефон все продвинутые граждане.
10
2 Февраля 2017
В последний день января наш коллега, главный редактор газеты «Новая альтернатива», Павел Арзамасцев давал публичный отчет об исполнении им программы «Повышение социальной активности пенсионеров». Каковую профинансировал не кто-нибудь а сам Геннадий Тимченко, крупный предприниматель и личный друг действующего президента России.
16
2 Февраля 2017
В Департаменте СМИ дали ответ на просьбу о миллионе
18
1 Февраля 2017
Сегодня стало известно о прорыве на магистральной трубе на территории ТЭЦ-1 , в результате чего без отопления осталось 206 домов.
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