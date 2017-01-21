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21 Января 2017
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20 Января 2017
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20 Января 2017
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19 Января 2017
21 Января 2017
В декабре минувшего года пензенский фотоклуб «Академия» во второй раз стал главным призером международного салона «Interfotoclub» в чешском городе Всетин. Коллектив был признан лучшим среди пятнадцати клубов Европы и награжден гран-при. Однако в самой Пензе это невероятное по масштабам и значимости событие осталось практически незамеченным.
9
21 Января 2017
Вечером в четверг внимание пензенцев привлекла яркая звёздочка, появившаяся на юго-западе небосклона. Даже те, кто плохо представляет карту звёздного неба, заметили «новичка». Кто же этот наш вечерний гость?
7
21 Января 2017
В последние годы в Пензенской области были построены десятки новых спортивных объектов — Дворцов спорта, комплексных стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов), бассейнов, ледовых арен, и т.п. Но всегда ли прикладываемые усилия и затраченные средства проносят должный эффект?
18
Учредители, руководство и коллектив информационного портала «Пенза-Онлайн» поздравляют с Днём рожденья нашего главного редактора Светлану Филиппову!
13
Новость о том, что на одном из въездов в город «Спутник», появился шлагбаум, взбудоражила пензенскую общественность. И то ли слишком пристальное и имеющее весьма неположительную характеристику внимание аудитории к данной проблеме, то ли проснувшаяся совесть, а то ли совсем другое заставили руководство «Термодома» разрешить проезд всем желающим. Правда, временно.
12
20 Января 2017
В минувшие выходные в рамках фестиваля «Спасские вечера. Рождественские встречи» на площадке Губернаторского дома состоялся спектакль «Золушка», который для гостей праздника показал Детский архиерейский хор Пензенской епархии. Это была не совсем привычная нам сказка, дети и их наставники сделали сюжет более религиозным: бал во дворце короля проходил в Рождественскую ночь, вместо Феи помогала Золушке Звездочка, отсуствовали волшебные превращения тыквы в карету и крысы в кучера.
9
20 Января 2017
Баскетболистки пензенской «Юности» с уверенных побед над своими соперницами по чемпионату страны среди команд второго дивизиона женской суперлиги начали 2017-й год.
21
Серия вторая: США. America! America! God shed His grace on thee!
15
20 Января 2017
Ломая голову над тем, как бы увязать историческую рубрику с модным нынче «театральным» трендом, я вспомнил, что будущий «король репортеров» полтора столетия назад играл на пензенской сцене. И свою будущую жену тоже нашел в Пензе.
12
19 Января 2017
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На вопросы отвечает руководитель пензенского отделения БКС «Премьер» Андрей Тарасов
14
19 Января 2017
«Новая телефония» в 2016 году стала самым востребованным у пензенских компаний продуктом среди облачных сервисов «Ростелекома». Из 100 предприятий различных сфер деятельности, подключивших облачные сервисы, «Новую телефонию» выбрали более 80 клиентов. Высокий спрос на облачные решения продиктован прежде всего необходимостью сокращения первоначальных капитальных затрат на создание IT-инфраструктуры и последующей экономии на ее обслуживании.
11
19 Января 2017
Как это не покажется странным, но допинговые скандалы, сотрясающие отечественный спорт в последнее время, и возможные в связи с этим санкции в отношении российских атлетов, в определенной степени могут стимулировать более активное развитие физической культуры и массового спорта, в том числе, естественно, и в нашей области.
39
19 Января 2017
17 января наш регион посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В ходе поездки он принял участие в совещании по вопросам развития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.
15
19 Января 2017
Мы продолжаем делиться историями из жизни наших земляков, которым удается сочетать в своей жизни успех в работе и успешное воспитание детей.
19
18 Января 2017
Англичанин Невил Шют, переехавший в Австралию со всей семьей из-за несогласия с политикой правящей партии, изначально писателем не был. Шют с детства обожал авиацию: он стал пилотом, инженером, участвовал в государственном проекте по развитию отрасли, возглавлял самолетостроительную фирму «Эйрспид».
9
18 Января 2017
В то время как депутаты Европарламента готовятся решать насущный вопрос о наделении роботов гражданскими правами, перед Россией стоит средневековая проблема — отравления граждан дурным алкоголем. Каждому, как говорится, свое.
24
18 Января 2017
Новый год в формате digital: абоненты «Ростелекома» вырастили 133 тысячи цифровых ёлок и украсили их миллионами игрушек
«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка» в четырех конкурсных номинациях, игра проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
9
18 Января 2017
В этом году Межрегиональная конференция разработчиков программного обеспечения SECON пройдет в Пензе уже в девятый раз. Портал «Пенза-Онлайн» узнал у организаторов, что они приготовили гостям, какие темы вынесли на обсуждение, и какие организационные ноу-хау задумали?
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