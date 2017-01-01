В последние предпраздничные дни каждый испытывает радостное чувство, что находится на пороге чего-то нового, связывая наступление Нового года с обновлениями, изменениями к лучшему в жизни. Но есть люди, находящиеся в ситуации, когда поводов для оптимизма немного, а проходящие за окном больничной палаты торжества еще больше усугубляют невеселое настроение. Но и в таких случаях есть место празднику.

Мокрецова Н.

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