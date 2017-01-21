Новость о том, что на одном из въездов в город «Спутник», появился шлагбаум, взбудоражила пензенскую общественность. И то ли слишком пристальное и имеющее весьма неположительную характеристику внимание аудитории к данной проблеме, то ли проснувшаяся совесть, а то ли совсем другое заставили руководство «Термодома» разрешить проезд всем желающим. Правда, временно.

Филиппова С.

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