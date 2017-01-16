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0
16 Января 2017
Общество
Рождественская сказка в Губернаторском доме
2
16 Января 2017
Общество
Рейтинг новостей недели (9-16 января): открытие проезда через Центральный рынок и новые поликлиники
0
16 Января 2017
Экономика
Инновации в Пензе: И непременно создать группу Вконтакте
0
14 Января 2017
Пенза offline
Пресс-клуб: старт дан!
1
14 Января 2017
Технологии
В Пензе создан новый кластер в сфере информационных технологий
0
13 Января 2017
Технологии
Муниципальные сервисы: шаг назад или партнерство с властью на слайдах
0
13 Января 2017
Культура
Исторические байки: Пугачев в Пензе
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24 февраля 2017 19:00 БИ-2. «Квартирник (акустик...
18 января 2017 19:00 Территория страсти

Сервисы Интерактивного ТВ в новогодние праздники стали самыми востребованными у пользователей услуг «Ростелекома» в Поволжье
16 Января 2017
Технологии
Сервисы Интерактивного ТВ в новогодние праздники стали самыми востребованными у пользователей услуг «Ростелекома» в Поволжье
«Видеопрокат» и «Караоке» в новогодние праздники стали самыми востребованными сервисами среди услуг, оказываемых «Ростелекомом» жителям Поволжского региона. В среднем в первую неделю января число обращений к данным сервисам возросло в 4 раза.
3
Рождественская сказка в Губернаторском доме
16 Января 2017
Общество
Рождественская сказка в Губернаторском доме
«Тетя, здравствуйте! Нас пригласили на «Спасские вечера, Рождественские встречи», а мы заняты, пойти не сможем. Хочу вам предложить посетить это мероприятие», — услышала я спросонья в телефоне. В ответ осыпаю племянницу вопросами? Коротко и ясно она мне поясняет, что действо происходит в Губернаторском доме, в пригласительном все написано: что и как, а внешний вид — вечерний».
4
XX Рождественская синхронная Гонка Чемпионов. Фоторепортаж
16 Января 2017
Спорт
XX Рождественская синхронная Гонка Чемпионов. Фоторепортаж
15 января в селе Сосновка (Самарская область) состоялась юбилейная XX Рождественская синхронная Гонка Чемпионов. Среди участников был разыгран главный приз — автомобиль LADA Granta в версии Drive Active. Спортивное событие, знаменующее начало нового автоспортивного года, посетил корреспондент портала «Пенза-Онлайн».
Беляков В.
6
Пенза забытая
16 Января 2017
Культура
Пенза забытая
Хроника памятных событий из прошлого Пензы и Пензенской области (16 – 22 января)
Сиротин О.
4
Спасские вечера. Фоторепортаж
16 Января 2017
Общество
Спасские вечера. Фоторепортаж
Фоторепортаж с IV фестиваля православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи», посвященного возрождению Спасского кафедрального собора. Из Губернаторского дома, со Спасской площади и из собора.
Мокрецова Н.
6
Скандинавская ходьба по-пензенски
16 Января 2017
Спорт
Скандинавская ходьба по-пензенски
За последнее десятилетие одним из самых наиболее популярных видов спорта среди россиян стала скандинавская ходьба. И в данном случае рост интереса к данному виду физкультурных занятий происходит не только на бумаге в отчетах чиновников. И в мегаполисах, и в небольших городах, и даже в сельской местности организовываются клубы любителей этого вида аэробики, все чаще можно встретить на улице человека, совершающего бодрую прогулку с лыжными палками в руках.
Мажарова Т.
11
Рейтинг новостей недели (9-16 января): открытие проезда через Центральный рынок и новые поликлиники
16 Января 2017
Общество
Рейтинг новостей недели (9-16 января): открытие проезда через Центральный рынок и новые поликлиники
Отгремели новогодние каникулы, прошла первая рабочая неделя. Время подводить ее итоги.
Филиппова С.
10
Инновации в Пензе: И непременно создать группу Вконтакте
16 Января 2017
Экономика
Инновации в Пензе: И непременно создать группу Вконтакте
Как областное правительство налаживало взаимопонимание и поддержку с резидентами технопарков и бизнес-инкубаторов.
Денисов М.
10
Семейное обучение — возврат к традициям или альтернатива
15 Января 2017
Общество
Семейное обучение — возврат к традициям или альтернатива
В последнее время появилась тенденция обращения к такой форме обучения детей, как семейное образование. В Пензе пока эта активность не выражена почти совсем, однако отдельные семьи потихоньку начинают использовать такую форму обучения детей и не только по медицинским показаниям.
Мокрецова Н.
10
«Заря автомобилизма» над Пензой: продолжение
15 Января 2017
Общество
«Заря автомобилизма» над Пензой: продолжение
Как видим, в то время автомобиль отнюдь не был тем полновластным хозяином дорог, каким является сейчас. Более того, на дороги и городские улицы он рисковал выезжать только в сухую и тёплую погоду.
Сиротин О.
6
Пензенские «дизелисты» заработали в Альметьевске минимум
15 Января 2017
Спорт
Пензенские «дизелисты» заработали в Альметьевске минимум
Хоккеисты пензенского «Дизеля» в своем третьем официальном матче 2017 года смогли пополнить свой очковый багаж, при этом в итоге потерпев поражение.
Зимин С.
45
Пензенской медицине потребовались волонтеры
14 Января 2017
Общество
Пензенской медицине потребовались волонтеры
Развитие волонтерского движения в системе здравоохранения пензенские чиновники от медицины назвали одним из приоритетных направлений в наступившем году.
Зимин С.
19
«Заря автомобилизма» над Пензой: происшествия и правила
14 Января 2017
Общество
«Заря автомобилизма» над Пензой: происшествия и правила
«Заводятся автомобили и в нашей Пензе. Но пока, кроме «неприятностей», они ничего другого с собой ещё не принесли…»
Сиротин О.
8
Пресс-клуб: старт дан!
14 Января 2017
Пенза offline
Пресс-клуб: старт дан!
В нашем городе существует свыше 500 различных общественных объединений. Однако ни одно из них, пожалуй, не собирает регулярно вместе представителей творческой профессии, бизнеса, благотворительные организации и работников СМИ. Мы решили исправить сложившуюся ситуацию и выступили с предложением создания в Пензе Пресс-клуба. Для тех, кому интересно не наблюдать, а думать, рассуждать и созидать.
Филиппова С.
20
В Пензе создан новый кластер в сфере информационных технологий
14 Января 2017
Технологии
В Пензе создан новый кластер в сфере информационных технологий
В новый год с новым ИТ-кластером — несколько дней назад на совместном совещании с представителями Центра кластерного развития было подписано Соглашение о создании Межрегионального научно-производственного кластера на базе объединения Росоператор.
Наумушкина Д.
10
Новая рубрика: наши за границей. Жизнь в ФРГ
14 Января 2017
Общество
Новая рубрика: наши за границей. Жизнь в ФРГ
В новой серии статей мы публикуем впечатления уроженцев Пензы, которым довелось жить за пределами России.
Чернецов М.
10
Мир в объективе: автостопом по России и не только
13 Января 2017
Общество
Мир в объективе: автостопом по России и не только
Пожалуй, каждый хотя бы раз в жизни мечтал оставить недоевшую рутину и пуститься в настоящее, честное, джеклондоновское путешествие, полное приключений и невероятных открытий. Каждый мечтал, а в жизнь эту мечту воплощали единицы. Один из таких романтиков – пензенский фотохудожник Сергей Козлов, объездивший автостопом добрую половину России.  
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Авторы
«Моя Пенза-Онлайн» .
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ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ. РЕКЛАМА
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Поэт и баснописец
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Сон
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Главный редактор "Пенза-Онлайн"
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Внеклассное чтение: «С друзьями общаться приятно, а с врагами – полезно»
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Запись в детские сады
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Расчет денежной компенсации на содержание детей-сирот
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