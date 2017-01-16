За последнее десятилетие одним из самых наиболее популярных видов спорта среди россиян стала скандинавская ходьба. И в данном случае рост интереса к данному виду физкультурных занятий происходит не только на бумаге в отчетах чиновников. И в мегаполисах, и в небольших городах, и даже в сельской местности организовываются клубы любителей этого вида аэробики, все чаще можно встретить на улице человека, совершающего бодрую прогулку с лыжными палками в руках.

Мажарова Т.

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