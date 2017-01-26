С конца 2015 года запущен и работает в нашем городе проект «Открытая Пенза», который помогает жителям решать коммунальные проблемы и выдвигать инициативы по улучшению городской инфраструктуры. К сожалению, по истечении года работы у создателей и пользователей портала все чаще возникает ощущение, что эффективное средство коммуникации с чиновниками, к сожалению, работает только на прием. Кажется, ответственным органам не очень интересно сотрудничать с горожанами.

Наумушкина Д.

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