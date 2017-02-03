Китайские товары для нас давно уже не экзотика, а обыденность (как и для остального мира, впрочем), мы к ним привыкли, они не несут в себе каких-то особенностей. Китайский Новый год мы воспринимаем практически как родной: скупаем сувениры с ключевым для каждого года животным, читаем рекомендации, в чем этот новый год встретить, что подавать на стол и так далее. Китайское приложение для мультяшных селфи поставили себе на телефон все продвинутые граждане.

Мажарова Т.

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