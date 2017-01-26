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26 Января 2017
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26 Января 2017
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24 Января 2017
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23 Января 2017
26 Января 2017
Под таким понятием, как доступность медицинской помощи, подразумевается возможность получения пациентом таковой вне зависимости не только от социального статуса или уровня благосостояния, но и места проживания. Вот о том, насколько доступна медпомощь в Пензенской области в зависимости от определенного места проживания, и хотелось бы упомянуть.
8
26 Января 2017
Есть в наши дни такой институт публичной власти, как публичные слушания. Направлена его деятельность на то, чтобы некоторые процедуры проходили максимально открыто. Напоминают они старославянские вече — старинную форму прямой демократии, служащую для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни.
12
26 Января 2017
Чувствуется, что сегодня придется пролить немного елея на головы патриотов Пензенского края. Потому что, углубляясь в хроники, понимаешь, что Пенза и события из её истории — не так уж ординарны, как может показаться большинству граждан.
7
25 Января 2017
Вчера в областном правительстве состоялось очередное совещание с участием органов исполнительной власти и представителей СМИ
13
25 Января 2017
Продолжаем рубрику «Портрет отца». Сегодня наш герой — Александр Оболенский, сотрудник МЧС, ведущий праздников и папа троих сыновей.
22
25 Января 2017
«Пенза-Онлайн» обращается в Росприроднадзор и ЦЛАТИ с запросом по поводу правомерности их деятельности на рынке услуг экологического проектирования.
11
25 Января 2017
С конца 2015 года запущен и работает в нашем городе проект «Открытая Пенза», который помогает жителям решать коммунальные проблемы и выдвигать инициативы по улучшению городской инфраструктуры. К сожалению, по истечении года работы у создателей и пользователей портала все чаще возникает ощущение, что эффективное средство коммуникации с чиновниками, к сожалению, работает только на прием. Кажется, ответственным органам не очень интересно сотрудничать с горожанами.
14
25 Января 2017
Отзыв на картину «Ла-Ла Лэнд»
10
24 Января 2017
Не проводящий на данный момент матчей чемпионата ВХЛ «Дизель», тем не менее, сумел пополнить свою очковую «копилку». При этом, несмотря на не самую лучшую игру и очень скромные результаты в последних матчах, хоккеисты пензенской команды продолжают котироваться достаточно высоко, свидетельством чего является приглашение одного из «дизелистов» в ряды сборной России. Все эти метаморфозы, впрочем, достаточно легко объяснимы.
52
24 Января 2017
Каждому из нас регулярно приходится оплачивать различного вида услуги: совершать коммунальные платежи, вносить абонентскую плату за пользование интернетом и телевидением, оплачивать посещение ребенком детского сада и так далее.
17
24 Января 2017
По прошествии четырех месяцев после выборов в Государственную думу РФ, наш портал попытался дать анализ деятельности трех «пензенских» депутатов. И пришел к выводу, что один из них не сделал за это время для области ничего, в отличие от двух других, делавших то же самое.
18
24 Января 2017
Скандинавский детектив за последнее время практически стал отдельным жанром развлекательной литературы. И каждый раз, когда сталкиваешься с полетом мысли очередного автора из стран, лидирующих в рейтингах ощущения счастья, уровня жизни, комфорта, социальной защищенности, невольно задаешься вопросом о парадоксальности возникновения столь зловещих сюжетов.
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Пензенский аэропорт не соответствует потребностям города и региона. В ближайшей перспективе это ставит под угрозу наличие у Пензы статуса Базы Команды-участника Чемпионата мира по футболу. На кону участие города в Чемпионате, его имидж, а также многомиллионные инвестиции в городскую инфраструктуру.
27
23 Января 2017
Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет», посвященный профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий.
13
23 Января 2017
Недавно в руки попал номер прошлогодний номер брошюры аналитического агентства «Парето-Центр» с материалом моего товарища по цеху Максима Денисова «Кто спасет пензенское село?»
24
23 Января 2017
Хроника памятных событий из прошлого Пензы и Пензенской области (23 – 29 января)
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Какими событиями ознаменовались минувшие семь дней
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Сергей Николаевич Волков работает профессором кафедры «Философия» Пензенского государственного технологического университета. Но многие знают его, в первую очередь, как исследователя паранормальных явлений. О его работе, отношении к ярлыку «уфолог» и о том, почему большинство из нас не встречали ни НЛО, ни шаровой молнии, ни привидений, Вы узнаете из нашего интервью.
16
22 Января 2017
А вы знаете, что в нашем городе периодически изменяют виды разрешенного использования земель? Все процедуры носят исключительно публичный характер, и любой житель города может в них поучаствовать и повлиять на их ход и результат. Только может ли?
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