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0
3 Февраля 2017
Экономика
Разговор о бизнесе. Альберт Тютин: «Клиент вырос. Впаривание больше не работает»
0
3 Февраля 2017
Экономика
Как наша область богатеет: Налоговая машина наращивает обороты
0
2 Февраля 2017
Пенза offline
Уже сегодня! Пресс-клуб: все об ипотеке
2
2 Февраля 2017
Общество
Читатели пишут: «О теме, которая не стоит выеденного яйца»
3
1 Февраля 2017
Общество
Новая авария на ТЭЦ-1, или провал работы над ошибками
14
1 Февраля 2017
Политика
«Я видела депутата Госдумы»
2
1 Февраля 2017
Экономика
Карим Кузахметов: «СМИ помогут защитить бизнес»
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24 февраля 2017 19:00 БИ-2. «Квартирник (акустик...
12 февраля 2017 11:00 Серебряное копытце

«Ростелеком» стал партнером федеральной акции «Классного журнала» «Мой вопрос Президенту!»
3 Февраля 2017
Технологии
«Ростелеком» стал партнером федеральной акции «Классного журнала» «Мой вопрос Президенту!»
«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал».
1
Разговор о бизнесе. Альберт Тютин: «Клиент вырос. Впаривание больше не работает»
3 Февраля 2017
Экономика
Разговор о бизнесе. Альберт Тютин: «Клиент вырос. Впаривание больше не работает»
Известный бизнес-тренер Альберт Тютин поделился с порталом «Пенза-Онлайн» некоторыми нюансами техники продаж.
Беляков В.
4
Исторический момент: Луначарский в Пензе
3 Февраля 2017
Культура
Исторический момент: Луначарский в Пензе
Даю сто против десяти, что сегодня только примерно каждый десятый горожанин сможет ответить, кем был человек, чье имя носит и достаточно крупная улица Пензы, и областной драмтеатр.
Гарин П.
4
Внимание! Результаты розыгрыша
3 Февраля 2017
Общество
Внимание! Результаты розыгрыша
Паблик «Пенза-Онлайн» объявляет победителей.
5
Вопросы ЖКХ: как ОДН трансформировался в СОИ, и что из этого получилось.
3 Февраля 2017
ЖКХ
Вопросы ЖКХ: как ОДН трансформировался в СОИ, и что из этого получилось.
С начала нового года коммунальщики опять забеспокоились — введены новые нормы, касающиеся общедомовых нужд.
Мокрецова Н.
8
Как наша область богатеет: Налоговая машина наращивает обороты
3 Февраля 2017
Экономика
Как наша область богатеет: Налоговая машина наращивает обороты
Свое недовольство работой налоговых органов на территории области высказывал еще предыдущий губернатор. А в прошлом году вообще случился провал. Но теперь мы рады сообщить, что поток поступлений в региональный бюджет вновь становится полноводным.
Денисов М.
13
Воспитать не потребителей, но созидателей. Кто отвечает за организацию «умного досуга» детей?
2 Февраля 2017
Общество
Воспитать не потребителей, но созидателей. Кто отвечает за организацию «умного досуга» детей?
В нынешнее время все стараются озаботиться организацией досуга своих детей. Хочется отвлечь от пристрастий к вредным гаджетам, многочисленным мультфильмам и всяким иным неполезным занятиям. Кажется, что любая, проведенная без пользы, минутка детской жизни потом пагубно отразится на его будущем.
Мокрецова Н.
12
Пензенский «Дизель» вновь в зоне плей-офф
2 Февраля 2017
Спорт
Пензенский «Дизель» вновь в зоне плей-офф
Первый день февраля немного приподнял настроение болельщикам «Дизеля» и чуточку улучшил турнирное положение пензенской команды в чемпионате ВХЛ.
Зимин С.
67
Уже сегодня! Пресс-клуб: все об ипотеке
2 Февраля 2017
Пенза offline
Уже сегодня! Пресс-клуб: все об ипотеке
Напомним, что в ходе первой встречи мы пришли к общему мнению, что хотели бы обсудить ипотечное кредитование и все, что с ним связано.
Беляков В.
16
Внеклассное чтение Би Фэйюй «Лунная опера»
2 Февраля 2017
Культура
Внеклассное чтение Би Фэйюй «Лунная опера»
Китайские товары для нас давно уже не экзотика, а обыденность (как и для остального мира, впрочем), мы к ним привыкли, они не несут в себе каких-то особенностей. Китайский Новый год мы воспринимаем практически как родной: скупаем сувениры с ключевым для каждого года животным, читаем рекомендации, в чем этот новый год встретить, что подавать на стол и так далее. Китайское приложение для мультяшных селфи поставили себе на телефон все продвинутые граждане.
Мажарова Т.
8
День кверулянта, или Пособие по активной гражданской позиции
2 Февраля 2017
Политика
День кверулянта, или Пособие по активной гражданской позиции
В последний день января наш коллега, главный редактор газеты «Новая альтернатива», Павел Арзамасцев давал публичный отчет об исполнении им программы «Повышение социальной активности пенсионеров». Каковую профинансировал не кто-нибудь а сам Геннадий Тимченко, крупный предприниматель и личный друг действующего президента России.
Денисов М.
14
Читатели пишут: «О теме, которая не стоит выеденного яйца»
2 Февраля 2017
Общество
Читатели пишут: «О теме, которая не стоит выеденного яйца»
В Департаменте СМИ дали ответ на просьбу о миллионе
Филиппова С.
16
Новая авария на ТЭЦ-1, или провал работы над ошибками
1 Февраля 2017
Общество
Новая авария на ТЭЦ-1, или провал работы над ошибками
Сегодня  стало известно о прорыве на магистральной трубе на территории ТЭЦ-1 , в результате чего без отопления осталось  206 домов.
Филиппова С.
14
Пензенская «Юность» по-прежнему в лидерах
1 Февраля 2017
Спорт
Пензенская «Юность» по-прежнему в лидерах
С полным правом можно констатировать, что по итогам первого этапа чемпионата России среди женских команд второго дивизиона Суперлиги баскетболистки «Юности» ниже второго места в своей группе не опустятся точно. Это стало ясно после матчей, проведенных пензенской командой против основного конкурента.
41
Внеклассное чтение: Вашингтон Ирвинг «Книга эскизов»
1 Февраля 2017
Культура
Внеклассное чтение: Вашингтон Ирвинг «Книга эскизов»
Вслух мы часто критикуем Соединённые Штаты Америки. Куда деваться, главный геополитический конкурент, многолетний соперник в борьбе за звание сверхдержавы. Но разве что совсем закостенелый в своём субъективизме ортодокс откажется признать, что в Америке есть много симпатичного: и в образе жизни, и в технологическом прогрессе, и в культуре.
Чернецов М.
8
«Я видела депутата Госдумы»
1 Февраля 2017
Политика
«Я видела депутата Госдумы»
Похоже, вопрос нашего портала дошел до своего адресата.  Вечером 31 января 2017 года Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также  член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин встретился с пензенскими бизнесменами в Торгово-промышленной палате Пензенской области.
Мокрецова Н.
21
Путешествовать больше и дешевле. Зимний Пафос. Продолжение
1 Февраля 2017
Общество
Путешествовать больше и дешевле. Зимний Пафос. Продолжение
В предыдущем материале я начал рассказ о том, как отправился на Кипр по горящей путевке за 16 тысяч рублей. Местом трехдневного отдыха была выбрана культурная столица Европы-2017 — город Пафос.
Беляков В.
14
Карим Кузахметов: «СМИ помогут защитить бизнес»
1 Февраля 2017
Экономика
Карим Кузахметов: «СМИ помогут защитить бизнес»
Мы побывали на приёме у уполномоченного по защите прав предпринимателей Пензенской области и обнаружили много общего в наших взглядах.
Чернецов М.
12
Пензенские «дизелисты» приступили к заключительной домашней серии
31 Января 2017
Спорт
Пензенские «дизелисты» приступили к заключительной домашней серии
Хоккеисты пензенского «Дизеля» начали матчи своей заключительной домашней серии в рамках регулярного сезона чемпионата ВХЛ. Начали не за здравие.
Зимин С.
79
Авария на ТЭЦ: никому не нужны плохие новости
31 Января 2017
ЖКХ
Авария на ТЭЦ: никому не нужны плохие новости
Слишком часто за последнее время провинциальная Пенза стала появляться в центре внимания федеральных СМИ, причем не по радостным поводам.
29

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«Моя Пенза-Онлайн» .
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